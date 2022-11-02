蘇貞昌：改革故宮落伍保存方法才對得起文化

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）故宮文物破損惹議，行政院長蘇貞昌今天表示，經查，故宮文物過去有300多件破損，若有相關責任當然追究，重要的是改革過去落伍的保存方法、檢查方法，才對得起文化的保存。

行政院長蘇貞昌今天視察「國家兒童未來館」基地，聽取規劃的建築師簡報。他在接受媒體聯訪時，記者詢問對故宮國寶破損議題的看法，因有立委揪出調查報告疑點重重，外界呼籲故宮院長吳密察應要下台負責。

蘇貞昌說，經查，故宮文物過去幾年來就有300多件破損，過去也都沒有好好查或上報。故宮院長吳密察是第一次將類似事件送請政風單位清查，都有相關紀錄保存，外界不必扭曲認真做事的人；如果有相關責任，當然追究，且最重要的是要把過去落伍的保存方法、檢查方法好好改革，才對得起文化的保存。

對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高端疫苗的價格議題，蘇貞昌說，價格是既定的，跑不掉，是事實。經過公布與核對，高端疫苗的價格比BNT、莫得納便宜，且有據可查，外界不應該扭曲。

蘇貞昌女兒蘇巧純擔任負責人的二三設計公司，遭質疑與桃園市立圖書館新總館多媒體軟體執行計畫招標有關。

蘇貞昌說，「這是扭曲與亂講」，二三設計公司是在德國獲得大獎的專業設計公司，並沒有參與投標。得標廠商的下游廠商，再找專業公司合作，並未違反蘇巧純當初的承諾。

蘇巧純曾在2020年發表聲明指出，只要蘇貞昌擔任行政院長期間，就不會參與政府標案。（編輯：李錫璋）1111102