YouBike2.0將進駐台南 謝龍介：樂見變革

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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市公共自行車明年3月起將改由微笑單車YouBike2.0系統接手，國民黨台南市長參選人謝龍介今天表示，他樂見此項變革，也歡迎台南市長黃偉哲全盤「拿香跟拜（台語）」。

謝龍介今天發布新聞稿指出，他9月22日提出台南全面更換YouBike政見，當時黃偉哲回應市府將對T-Bike進行優化，明年增加租賃站點，甚至喊話歡迎YouBike參與投標，如今政策轉彎，令人感到欣慰。

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謝龍介表示，在台南市終於跟上YouBike系統的同時，台中市已進化到YouBike2.0系統，推出「電動輔助車」，以利年長者使用，且在雲端地圖清楚標示電動輔助車站點及現場車輛數，台南必須急起直追。

謝龍介說，對台南市有利措施，黃偉哲願意跟進他的主張、從善如流，他樂觀其成，只可惜黃偉哲過去4年一事無成，耽誤台南發展，只有「30年投一次輪替」，有比較才知道好壞。（編輯：謝雅竹）1111103