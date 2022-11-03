嘉義市長選舉改12/18舉行 當選人12/25原定日期上任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市長參選人黃紹聰昨天因病過世，中選會公告停止嘉義市長選舉，今天開會決定重行選舉投票日期為12月18日；嘉義市選委會表示，並不會影響12月25日的市長就職。

嘉義市選委會副總幹事楊俊銘今天告訴中央社記者，中選會昨天傍晚公告停止嘉義市第11屆市長選舉，今天下午中選會委員會召開會議審議，市選委會人員也透過視訊參加會議，最後決定重行選舉的投票日期為12月18日，並不會影響12月25日的市長就職。

楊俊銘指出，嘉義市長選舉將重新辦理登記、審查資格、抽籤等作業，整體期程時間，中選會明天才會正式公布。

現年72歲的嘉義市參選人黃紹聰於昨天凌晨被家人發現倒臥住家廁所地上，立即送醫急救，急救後仍宣告不治。

嘉義市選委會昨天下午接獲通報，便依據公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。因縣市長選舉由中選會負責，候選人過世消息，口頭先告知中選會因應。

中選會昨天傍晚公告停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期，今天提中選會委員會議審議決定於12月18日為投票日。

嘉義市選委會指出，嘉義市第11屆市長選舉，計有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、李俊俋、蔡松益、陳泰山、黃敏惠、黃紹聰等6人登記。（編輯：卞金峰）1111103