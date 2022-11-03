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嘉市長重行選舉12/18投票 藍綠參選人：消耗物力

2022/11/3 19:00（11/3 19:42 更新）
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嘉義市長參選人黃紹聰因病過世，中選會3日決定重行選舉投票日為12月18日。爭取連任的嘉義市長黃敏惠（中）受訪表示，延期投票並不意外，但令人非常遺憾，過程所要付出的社會成本難以估算，也會影響18歲公民權修憲複決的投票率。中央社記者黃國芳攝 111年11月3日
嘉義市長參選人黃紹聰因病過世，中選會3日決定重行選舉投票日為12月18日。爭取連任的嘉義市長黃敏惠（中）受訪表示，延期投票並不意外，但令人非常遺憾，過程所要付出的社會成本難以估算，也會影響18歲公民權修憲複決的投票率。中央社記者黃國芳攝 111年11月3日
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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市長參選人黃紹聰昨天因病過世，中選會今天開會決定重行選舉投票日為12月18日；爭取連任的黃敏惠及挑戰的民進黨參選人李俊俋都認為對人力、物力是嚴重消耗。

中選會表示，第11屆嘉義市長重行選舉重要選務工作日程包括，11月3日發布重行選舉公告、11月4日公告候選人登記日期及必備事項、11月8日至12日受理候選人登記申請、11月12日政黨推薦候選人政黨撤回其推薦截止、11月25日前審定候選人名單，並通知抽籤。

11月28日選舉人名冊編造完成、11月29日候選人抽籤決定號次、12月7日公告候選人名單、12月8日至12月17日辦理公辦政見發表會、12月14日前公告選舉人人數。12月18日投票、開票，12月23日前審定當選人名單、12月23日公告當選人名單、12月23日前發給當選證書。

國民黨尋求連任的嘉義市長黃敏惠接受媒體聯訪表示，中選會決定嘉義市長選舉延期投票，並不意外，但是令人非常遺憾，過程所要付出的社會成本難以估算，也會影響18歲公民權修憲複決的投票率，且重行選舉的選務人員就要3500人，不僅招募困難，相關經費預算達新台幣1000萬元。

媒體詢問延長選舉，是否會演變民進黨專攻1人的情況，黃敏惠說，這是很多市民所憂慮的地方；這次市長選舉本來就很艱困，自己對選戰一開始就不敢掉以輕心。未來選舉步驟還是一切如常，繼續努力。

民進黨嘉義市長參選人李俊俋接受媒體聯訪表示，嘉義市長選舉延長投票，對人力、物力都是嚴重消耗，不過，對選舉還是會一路衝到底；在重行選舉前，將陪同民進黨嘉義市議員參選人拉抬聲勢。

媒體詢問延長選舉，是否對選情會比較有利，李俊俋說，並沒有考慮到這個問題，大家以為九合一選舉結束後，民進黨高層都可以到嘉義市助選，若從另一方面來看，延長賽對參選人的人力、物力都是嚴重消耗，且投票率也會降低，這並不是對誰有利或不利，一切都是按照選罷法規定在進行。

中選會透過新聞稿指出，嘉義市第11屆市長選舉，因參選人黃紹聰11月2日死亡，依公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選委會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。中選會已於11月2日發布公告停止嘉義市第11屆市長選舉。

嘉義市長選舉共有6人登記，號次分別為1號黃敏惠（國民黨）、2號蔡松益（無黨籍）、3號黃紹聰（無黨籍）、4號陳泰山（無黨籍）、5號黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）、6號李俊俋（民進黨）。（編輯：謝雅竹）1111103

民進黨嘉義市長參選人李俊俋3日受訪表示，嘉義市長選舉延至12月18日投票，對人力、物力都是嚴重消耗，不過，對選舉還是會一路衝到底；在重行選舉前，將陪同黨嘉義市議員參選人拉抬聲勢。（李俊俋競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月3日
民進黨嘉義市長參選人李俊俋3日受訪表示，嘉義市長選舉延至12月18日投票，對人力、物力都是嚴重消耗，不過，對選舉還是會一路衝到底；在重行選舉前，將陪同黨嘉義市議員參選人拉抬聲勢。（李俊俋競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月3日
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