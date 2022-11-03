中選會：嘉義市長選務須重辦 不及併入11/26投票

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（中央社記者陳俊華台北3日電）中選會今天決議嘉義市長選舉改至12月18日投票。中選會副主委陳朝建說，因所有選務程序須重行辦理，政見發表會、選票印製等作業也要連動配套，所以確定不及併入11月26日九合一選舉辦理。

無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰昨天過世，中選會依法公告停止該項選舉。中選會今天舉行委員會議，因考量候選人參選準備時間，加上嘉義市選委會建議下，通過嘉義市長投票日訂於12月18日，並在11月8日至12日受理候選人登記、11月29日候選人抽籤決定號次。

陳朝建向中央社記者表示，這次嘉義市長選舉因有參選人辭世，必須依法先停止選舉，隨後再定期辦理選舉，所有選務程序也都必須依法重行辦理，包含市長選舉重行公告、受理候選人登記、辦理候選人資格查證及審定、進行號次抽籤等。

陳朝建說，相關的政見發表會、選舉公報、投票通知單與選票印製等選務作業，也都必須連動配套，並依法定流程處理，所以確定不及併入11月26日的九合一選舉辦理。

陳朝建指出，嘉義市選委會也建議中選會，考量合理選務籌備期間，並避開國家考試與學校活動日等情形，因此嘉義市選委會建議中選會訂於12月18日辦理投票，以順利銜接嘉義市長的屆任期。

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陳朝建說，這是經嘉義市選委會建議中選會在12月18日舉行嘉義市長重行選舉投票，以兼顧選務籌備合理期間、民選首長宣誓就職事宜等，因此中選會決議12月18日為嘉義市長重行選舉的投票日。

陳朝建表示，即使立委出缺，依法需補選的話，也是從法定事由發生後之日起3個月內，完成補選投票。近年立委補選案，費時至少1個月13日到2個月26天左右，就算是立委補選，至少也要1個多月以上的籌劃辦理；就嘉義市長選務而言，也與立委補選選務相當。（編輯：林興盟）1111103