嘉義市長選舉改12/18投票 11/8起受理登記
2022/11/3 17:24（11/3 19:21 更新）
嘉義市長選舉12月18日投票，11月8日至12日受理候選人登記。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳俊華台北3日電）無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰昨天過世，中選會依法公告停止嘉義市長選舉。中選會今天舉行委員會議，因考量候選人參選準備時間，加上嘉義市選委會建議，最後通過改12月18日投票。
中選會透過新聞稿指出，嘉義市第11屆市長選舉，因參選人黃紹聰11月2日死亡，依公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選委會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。中選會已於11月2日發布公告停止嘉義市第11屆市長選舉。
中選會表示，考量本屆地方公職人員任期到111年12月25日止，為保障選舉人投票權行使，並使候選人有參選準備時間，同時考量候選人申請登記、候選人資格審查、政黨及候選人推薦投開票所監察員、候選人姓名號次抽籤、選舉公報編印等選務籌辦工作所需時間等事項。
中選會指出，加上嘉義市選委會建議12月18日辦理投票為允，因此決議嘉義市第11屆市長重行選舉，定於111年12月18日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。
中選會說，重行選舉重要選務工作日程包括：11月3日發布重行選舉公告、11月4日公告候選人登記日期及必備事項、11月8日至12日受理候選人登記之申請、11月12日政黨推薦候選人政黨撤回其推薦截止、11月25日前審定候選人名單，並通知抽籤。
11月28日選舉人名冊編造完成、11月29日候選人抽籤決定號次、12月7日公告候選人名單、12月8日至12月17日辦理公辦政見發表會、12月14日前公告選舉人人數。
12月18日投票、開票，12月23日前審定當選人名單、12月23日公告當選人名單、12月23日前發給當選證書。（編輯：謝佳珍）1111103
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