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嘉市長參選人黃紹聰過世 黃敏惠李俊俋同表哀悼

2022/11/2 17:20（11/2 22:21 更新）
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無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日凌晨過世，嘉義市長黃敏惠競選總部表示，對於黃紹聰過世深表遺憾及不捨，也向家屬表達慰問及哀悼。有關選務問題，一切依選罷法相關規定及中選會後續決定辦理。圖為黃敏惠（前）簽名扇子送市民。（黃敏惠提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月2日
無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日凌晨過世，嘉義市長黃敏惠競選總部表示，對於黃紹聰過世深表遺憾及不捨，也向家屬表達慰問及哀悼。有關選務問題，一切依選罷法相關規定及中選會後續決定辦理。圖為黃敏惠（前）簽名扇子送市民。（黃敏惠提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月2日
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（中央社記者黃國芳、蔡智明嘉義市2日電）無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰今天凌晨過世；國民黨、民進黨市長參選人黃敏惠、李俊俋同表哀悼，2人皆表示按照選罷法相關規定及中選會決定，再進行選舉活動。

現年72歲黃紹聰凌晨被家人發現倒臥住家廁所地上，通報消防局，救護人員趕抵，發現已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經一路進行心肺復甦術（CPR）到醫院，不過，急救後仍宣告不治。

嘉義市選舉委員會發布新聞稿指出，嘉義市長參選人黃紹聰凌晨死亡，依據公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，區域立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。

嘉義市選委會指出，嘉義市地區選舉從未發生類似的情況；由於縣市長選舉由中選會負責，候選人過世消息，已口頭先向中選會告知，後續市長選舉相關程序及投票日期，將由中央選舉委員會訂定期程後，據以辦理。

黃敏惠競選總部發布新聞訊息表示，對於參選人黃紹聰過世深表遺憾及不捨，也向家屬表達慰問及哀悼。黃紹聰平日熱心公益，擔任宮廟及慈善會相關職務，積極參與、關心公眾事務。有關選務問題，一切依選罷法相關規定及中選會後續決定辦理。

李俊俋下午原本在車隊掃街，聽到消息馬上在臉書貼文「我想很多人都收到這個壞消息了，本屆嘉義市候選人登記3號的黃紹聰今天於凌晨過世。」他表示哀悼與遺憾，願家屬節哀，逝者安息。

李俊俋表示，根據選罷法規定選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。目前中選會已在緊急開會決議中，如有任何更新消息，也會同步更新給鄉親。

嘉義市長選舉共有6人登記，號次分別為1號黃敏惠（國民黨）、2號蔡松益（無黨籍）、3號黃紹聰（無黨籍）、4號陳泰山（無黨籍）、5號黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）、6號李俊俋（民進黨）。（編輯：謝雅竹）1111102

無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰辭世，民進黨籍參選人李俊俋（前左）2日獲知消息後表示哀悼與遺憾，也指出將按選罷法相關規定及中選會決定辦理後續選舉活動。圖為李俊俋掃街拜票畫面。中央社記者黃國芳攝 111年11月2日
無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰辭世，民進黨籍參選人李俊俋（前左）2日獲知消息後表示哀悼與遺憾，也指出將按選罷法相關規定及中選會決定辦理後續選舉活動。圖為李俊俋掃街拜票畫面。中央社記者黃國芳攝 111年11月2日
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