中選會擬3日決定重行投票日 嘉市長參選人關注

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰今天凌晨因心肌梗塞送醫急救不治，中選會公告停止嘉義市長選舉，明天將開會決定重行選舉投票日期，藍綠參選人也十分關注，以因應後續選舉作為。

現年72歲的嘉義市參選人黃紹聰於凌晨被家人發現倒臥住家廁所地上，立即通報消防局，救護人員趕抵，發現已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經一路進行心肺復甦術（CPR）到醫院，不過，急救後仍宣告不治。

嘉義市選委會接獲通報，便依據公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。因縣市長選舉由中選會負責，候選人過世消息，立即口頭先告知中選會因應。

中選會傍晚公告停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期，將提中選會委員會議審議決定，明天將開委員會決定。嘉義市長選舉將重新辦理登記、審查資格、抽籤等作業。

尋求連任的嘉義市長黃敏惠及民進黨嘉義市長參選人李俊俋明天的選舉相關行程取消，並關注明天重行選舉的投票日期，以便因應後續選舉作為。

黃紹聰妻子黃姓婦人接受媒體訪問表示，醫生開立丈夫的死亡證明死因是心肌梗塞，並不是外傳因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診而致命。雖然丈夫曾於10月17日確診，但同月25日已康復解隔離。

黃婦指出，熱心又具正義感的丈夫，平時就很忙碌，近年來熱衷於廟務，加上近來投入嘉義市長選舉，生活變得更加操煩，不過，丈夫身體一切健康，也沒有慢性疾病，今天凌晨猝逝，令人心痛。

嘉義市長選舉共有6人登記，號次分別為1號黃敏惠（國民黨）、2號蔡松益（無黨籍）、3號黃紹聰（無黨籍）、4號陳泰山（無黨籍）、5號黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）、6號李俊俋（民進黨）。（編輯：謝雅竹）1111102