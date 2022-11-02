嘉義市長候選人黃紹聰過世 停止選舉須重新登記
2022/11/2 15:30（11/2 22:21 更新）
無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰2日凌晨過世。（圖取自facebook.com/john0915117891）
（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰今天凌晨過世；嘉義市選委會表示，依據選舉罷免法30條第1項，縣市長候選人在登記截止後至選舉投票日前死亡，須公告停止該項選舉，再重新登記等作業。
現年72歲黃紹聰，現職記帳士，長期熱心廟務，曾擔任鎮山宮主委，黃紹聰認為嘉義市有很多土地地目的問題要盡速處理，主要政見就是推動落實土地正義。嘉義市長6名參選人，黃紹聰參選抽到3號，不過，從登記參選到抽號次，黃紹聰都沒有到場。
不料，黃紹聰於凌晨在嘉義基督教醫院宣告不治。
嘉義市選委會表示，依據選舉罷免法30條第1項規定，縣市長參選人在登記截止後至選舉投票日前死亡，須要先公告該選舉區停止該項選舉，因此，會先公告停止選舉，再重新辦理登記、審查資格、抽籤等作業。因縣市長選舉由中央選委會負責，參選人過世消息，已口頭向中選會告知。
嘉義市長選舉共有6人登記，號次分別為1號黃敏惠（國民黨）、2號蔡松益（無黨籍）、3號黃紹聰（無黨籍）、4號陳泰山（無黨籍）、5號黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）、6號李俊俋（民進黨）。（編輯：謝雅竹）1111102
無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日凌晨過世；嘉義市選委會表示，依選舉罷免法30條第1項規定，市長參選人在登記截止後至選舉投票日前死亡，須公告停止該項選舉，再重新辦理登記、審查資格、抽籤等作業。中央社記者黃國芳攝 111年11月2日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
3選將簽宣言 蔡英文：不讓地方政治成黑金特權溫床