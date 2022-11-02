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第11屆嘉義市長重行選舉 投票日影響12月就職

2022/11/2 19:56（11/2 22:21 更新）
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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰今天凌晨過世，中選會下午公告將依法辦理嘉義市第11屆市長重行選舉；嘉義市選委會表示，是否影響12月下旬市長就職，則視中選會訂投票日而定。

嘉義市選舉委員會發布新聞稿指出，市長參選人黃紹聰凌晨過世，依據公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，區域立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。

中央選舉委員會今天公告停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期將提中選會委員會議審議決定。中選會進一步說明，依規定發布公告停止嘉義市市長選舉，將依法辦理嘉義市長重行選舉，有關重行選舉投票日期，將彙整相關資料，提中選會委員會議審議決定。

嘉義市選委會總幹事柳明宏告訴中央社記者，嘉義市地區選舉從未發生類似情況；嘉義市長選舉將重新辦理登記、審查資格、抽籤等作業，還有重行選舉投票日期，未來是否會影響12月下旬第11屆嘉義市長的就職，則須視中選會委員會議審議決定的投票日而定。

現年72歲黃紹聰曾於10月17日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，同月25日已經解隔離，因此，黃紹聰於21日抽籤日，無法親自到場抽籤。

黃紹聰於凌晨被家人發現倒臥住家廁所地上，立即通報消防局，救護人員趕抵，發現已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經一路進行心肺復甦術（CPR）到醫院，不過，急救後仍宣告不治。

嘉義市長選舉共有6人登記，號次分別為1號黃敏惠（國民黨）、2號蔡松益（無黨籍）、3號黃紹聰（無黨籍）、4號陳泰山（無黨籍）、5號黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）、6號李俊俋（民進黨）。（編輯：謝雅竹）1111102

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