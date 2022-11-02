中選會公告停止嘉義市長選舉 擬3日決定重行投票日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北2日電）無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰今天過世，中選會公告，停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票日期，將提中選會委員會議審議決定；中選會副主委陳朝建說，明天將開委員會決定。

陳朝建向中央社記者表示，經內部工作會議研議後，依法發布停止嘉義市長選舉公告，並將彙整相關資料，以盡速提交中選會委員會依法審定，決定嘉義市長選舉重行投票日期；一旦委員會做成決定後，會再行公告。

陳朝建說，原則上，明天就會召開委員會議做成決定，或依中選會會議規則的規定，有關提請中央選舉委員會議決事項，如因時間急迫，倘不及提會討論者，得經相關作業程序而於事後提請委員會議追認。

中選會透過新聞稿指出，嘉義市第11屆市長選舉，計有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、李俊俋、蔡松益、陳泰山、黃敏惠、黃紹聰等6人登記。參選人黃紹聰今日死亡，依選罷法規定，選委會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。

中選會說，嘉義市選委會今天已發布公告，停止嘉義市第11屆市長選舉，並將依法辦理嘉義市第11屆市長重行選舉；有關重行選舉投票日期，將彙整相關資料，提中選會委員會議審議決定。

依據公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。這也被稱為「防暗殺條款」。（編輯：林興盟）1111102