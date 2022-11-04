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吳釗燮：美國各界邀訪聲音大 台美溝通頻密前所未見

2022/11/4 11:22（11/4 15:56 更新）
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外交部長吳釗燮4日接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，暢談中國對台威脅與台美關係。（自由時報提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年11月4日
外交部長吳釗燮4日接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，暢談中國對台威脅與台美關係。（自由時報提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年11月4日
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）台美關係升溫，外交部長吳釗燮今天被問到近期是否可望前往美國眾議院出席聽證會時表示，「美國各界邀請我的聲音很大、很多人」，若無法實際前往美國國會，也可用視訊等彈性方式。

自由時報「官我什麼事」節目今天播出吳釗燮專訪，對於已有美國眾議員預告想邀他出席國會聽證會，吳釗燮說，美國各界很多人邀請他、聲音很大，訪問的最高目標是增進台美關係，因此須仔細規畫。

吳釗燮說，他曾和歐洲議會與歐美非政府組織多次視訊交流，效果非常好，但「最好還是能面對面互動」，因此他未來希望有機會造訪更多歐美國家。

對於中共二十大後對台態度，吳釗燮坦言可感受到「中國愈來愈咄咄逼人」，對外交部而言最有感的是中國的「戰狼外交」，接下來這種方式應不會改變，台灣承受中國壓力就要去國際找朋友，「有愈多愈好的朋友，對台灣就愈有保障。」

主持人追問台灣與超級好友美國的關係，吳釗燮說，他無法講細節，但「台美溝通頻密程度是以前沒有見到的」，對台灣面對的現實與所需支持，台美都有相當充分的溝通。

對於有網友認為大談中國威脅是「販賣亡國感」，吳釗燮表示，這凸顯台灣是民主國家有不同聲音，面對中國最好方式是保持警惕但不要過分緊張，恐慌時做出的決策可能不是那麼好，中國政府短程目標不是攻打台灣，是製造台灣內部矛盾恐慌，因此一般老百姓最好的反應是讓中國知道「我一點都不怕你」。

對於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP ）進度，吳釗燮說，CPTPP正在討論英國入會案，對方告知英國入會案已占很多時間，因此尚未討論其他新入會申請案，目前為止台灣還在進行非正式諮商。

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至於是否有CPTPP成員國怕中國壓力，盼優先通過中國入會案，吳釗燮說，「這個並沒有遇到」，但可感受有些國家會因中國的國際經濟實力，顧慮如何處理中、台入會案較好。

吳釗燮表示，台灣的立場很清楚，台灣已符合CPTPP高標準，如果說為了迎合一個還達不到標準的國家，把另一個已符合標準的國家「當人質來看待」，這是不公平的，因此不管政治如何衡量，個別國家本身是否符合標準應當做最高原則。（編輯：林淑媛）1111104

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