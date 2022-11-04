台灣以企業名義參加世博 蘇貞昌：先存在再進步

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對於台灣只能用企業名義參加2025年的日本大阪世界博覽會，行政院長蘇貞昌（左）4日在立法院表示，政府正因為有努力，才有機會參與；他強調「先存在，再進步」，一步一步來，有一天一定會到目的地。右為經濟部長王美花。中央社記者徐肇昌攝 111年11月4日

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）日本將在大阪舉辦2025年世界博覽會，但台灣卻只能以企業名義參與，行政院長蘇貞昌今天說，政府正因為有努力，才有機會去參與；他強調「先存在，再進步」，一步一步來，有一天一定會到目的地。

國民黨立委林為洲今天在立法院總質詢時表示，台灣只能用企業名義參加2025年的日本大阪世博會，這讓人感到挫折，日本在世博會上，連名稱都不能挺台灣，但又說「台灣有事，就是日本有事」，日本真的會挺台灣嗎，這實在會讓台灣人感到不安。

林為洲說，相信這是中國的壓力，讓日本退縮，所以如果真的台灣有事時，難道中國不會給日本壓力嗎？日本真的還會站出來挺台灣嗎？在這件事情的態度上，政府有沒有抗議。

列席備詢的蘇貞昌表示，這件事與「台灣有事就是日本有事」不太一樣，不能類比，是兩碼事；台海若有事，日本的能源、產品出入都是台海周邊，真的就會是日本有事，但這展覽，必須要是會員國，而日本是主辦國，須依照相關規定，不過因為與台灣友好，讓台灣有機會去被看見。

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蘇貞昌說，政府正因為有努力，才有機會去那參與，如果不努力、不用出去，這樣最簡單，什麼都不要做，這樣最簡單；他強調「先存在，再進步」，一步一步來，有一天一定會到目的地。

林為洲指出，台灣面對這些問題，常常是自己立場退縮，不敢具體要求，好像人家的小弟一樣。他要求政府拿出嚴正立場，向日本抗議也好、召日本代表表達抗議也好，要有一定的態度。（編輯：蘇龍麒）1111104