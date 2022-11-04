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陳時中團隊問蔣萬安為誰參選 指黃珊珊是變色龍

2022/11/4 13:42（11/4 16:01 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中團隊4日續開「每日一問」記者會，民進黨台北市議員簡舒培（左）表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊從政以來與新黨、親民黨、民進黨、民眾黨都合作過，如同政治變色龍，應說明從政價值到底是什麼。中央社記者蕭博文攝 111年11月4日
民進黨台北市長參選人陳時中團隊4日續開「每日一問」記者會，民進黨台北市議員簡舒培（左）表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊從政以來與新黨、親民黨、民進黨、民眾黨都合作過，如同政治變色龍，應說明從政價值到底是什麼。中央社記者蕭博文攝 111年11月4日
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（中央社記者蕭博文台北4日電）民進黨台北市長參選人陳時中團隊今天續開「每日一問」記者會，質疑對手蔣萬安曾說選立委是要幫爸爸出口氣，試問人民擺在第幾位；對手黃珊珊曾與多個政黨合作，是政治變色龍。

陳時中競選總幹事吳思瑤今天在記者會表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安參選後，國民黨台北市黨部製作的競選旗幟上印有蔣萬安、故總統蔣經國，清楚地把經國牌連結蔣萬安，這標籤是國民黨貼上去的，也是蔣萬安樂於操作的。

她說，蔣萬安從政到參選台北市長，蔣家永遠是蔣萬安樂此不疲創造聲量的工具，蔣萬安當年從美國返台從政還說是為了替爸爸出口氣，也曾說參選台北市長是「爸爸叫我想一想」。

吳思瑤質問蔣萬安，人民在蔣萬安的心中擺第幾位，從政是為了人民還是為了爸爸；蔣萬安三句不離「爺爺蔣經國」，要問蔣萬安是否承認個人政治目標就是延續蔣家政治勢力，到底是人民大還是蔣家最大。

她說，蔣萬安反中正紀念堂轉型、反轉型正義條例立法、反不當黨產還財於民、支持救國團侵占公產，是否把黨國利益置於市民利益之上。

民進黨台北市議員簡舒培表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊以新黨身分出道參選議員，之後棄黃投橘加入親民黨，曾與民進黨合作，還擔任民眾黨台北市長柯文哲的副市長，身上有黃色、橘色、綠色、白色，未來恐怕也會有紅色，這樣的人就是政治變色龍。

簡舒培質問黃珊珊，從政以來與新黨、親民黨、民進黨、民眾黨都合作過，是否以最大政治利益做選擇，而中心價值到底又是什麼。

簡舒培表示，黃珊珊立場改變，就是為了自身的政治利益，包括對於是否舉辦雙城論壇，前後態度南轅北轍，面對友軍民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑涉嫌詐領助理費，先說如有不法應提告而不是爆料，之後被問到高虹安前李姓助理捐款民眾黨時，又說不清楚民眾黨的事情，難道黃珊珊的核心價值是有利就靠攏、出事就切割。

吳思瑤最後指出，黃珊珊的本質就是顏色可以隨時換，要的是龐大政治利益，這種政治變色龍不是台北市需要的，黃珊珊要清楚說明從政價值。（編輯：戴光育）1111104

「2022台北電器空調影音3C展」4日在台北世貿一館舉行，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（圖）出席致詞。中央社記者裴禛攝 111年11月4日
「2022台北電器空調影音3C展」4日在台北世貿一館舉行，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（圖）出席致詞。中央社記者裴禛攝 111年11月4日
民進黨台北市長參選人陳時中團隊4日續開「每日一問」記者會，陳時中競選總幹事吳思瑤（右）表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安參選後，國民黨台北市黨部製作的競選旗幟上印有蔣萬安、故總統蔣經國，清楚地把經國牌連結蔣萬安，質疑蔣萬安的個人政治目標是否就是延續蔣家政治勢力。中央社記者蕭博文攝 111年11月4日
民進黨台北市長參選人陳時中團隊4日續開「每日一問」記者會，陳時中競選總幹事吳思瑤（右）表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安參選後，國民黨台北市黨部製作的競選旗幟上印有蔣萬安、故總統蔣經國，清楚地把經國牌連結蔣萬安，質疑蔣萬安的個人政治目標是否就是延續蔣家政治勢力。中央社記者蕭博文攝 111年11月4日
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