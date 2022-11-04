陳時中指寄生民眾黨 黃珊珊稱他品德不及王世堅

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「2022台北電器空調影音3C展」4日在台北世貿一館登場，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前左2）與民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩（前右1）等出席，黃珊珊比讚回應現場民眾的支持。中央社記者裴禛攝 111年11月4日

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）民進黨台北市長參選人陳時中指競爭對手黃珊珊以無黨籍參選，卻寄生民眾黨。對此，黃珊珊今天表示，她都沒說陳時中寄生衛福部，若要講品德教育，他甚至比不上市議員王世堅。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊中午出席2022電器空調影音3C大展活動，會前接受媒體聯訪。記者提問，她昨天談到品格教育時，提及政黨質疑學術殿堂，政治人物必須做模範，陳時中回應說政治人物沒辦法做模範的也很多，並指黃珊珊是無黨籍卻寄生民眾黨。

對此，她表示，「我們都沒有人說他（陳時中）寄生衛福部了」，她昨天的發言很清楚，講的是當時某整個黨針對論文事件不分是非去攻擊台大，陳時中迄今未對此事件發聲，認為若要講品德教育，他才是不合格的，甚至比不上民進黨台北市議員王世堅。

記者詢問，媒體人趙少康日前提出國民黨須考慮以「新竹換台北」方式在新竹市棄保，隨後又改口喊不棄保，且稱可能是民眾自發性棄保，對此看法為何？

黃珊珊回答，他怎麼過幾天就改口了，當時不是說得繪聲繪影，現在是從政治分贓回到操作棄保嗎？怎麼這麼快就不演了。

記者再問，明天電視辯論會將登場，準備進度如何，針對藍、綠參選人會提問哪些面向問題？

黃珊珊對此指出，現在不會先洩題，她是以平常心準備，認為多數市政題目都很熟悉，這次選舉期間一直都是在隔空喊話，難得有此辯論，會呈現她想要告訴市民的話。

媒體問到，近來數次民調黃珊珊都位居第3，是否因總統蔡英文多次輔選拉抬綠營聲勢而導致藍綠選票歸隊。

黃珊珊回答，每次民調排序都不太一樣，參考就好，每個時期都有不同事件影響，距離投票還有20幾天，變化仍很大，她會盡力、努力爭取更多市民認同。

媒體追問，如何看國民黨台北市議員徐巧芯近日爆料，有關台北市警察局內湖分局長王炳睿在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾與民進黨英系高層吃飯，她現又指稱當天是王炳睿的輪值日。

黃珊珊對此表示，若是執勤時間當然是不可以，認為要請王炳睿自己說明，外界不要看圖說故事，就是查清楚、當事人說明清楚，不要繪聲繪影。（編輯：戴光育）1111104