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高端保護效益獲肯定 國民黨要求公開會議過程

2022/11/5 10:38
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（中央社記者劉冠廷台北5日電）衛福部食藥署專家會議3日認可高端疫苗對於COVID-19具有保護效益，國民黨今天表示，民進黨黑箱護航高端疫苗，使民眾對國產疫苗失去信心，要求公開專家學者名單、保護效益數據、以及會議討論過程。

衛生福利部食品藥物管理署3日舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。

對此，國民黨今天上午召開記者會，質疑蔡政府反對公開姓名、又反對開直播，那公布會議紀錄又要如何查證，國民黨副發言人楊智伃表示，連中共總書記習近平延任時都對外直播，高端連直播都沒有，何來的透明公開。

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另一位副發言人郭音蘭則表示，國產疫苗朝野都支持，但必須用科學方法說明民眾。民進黨不斷違反科學、黑箱護航高端疫苗，使得國人對國產疫苗失去信心，這才是真正在打擊國產疫苗，到底是誰「授意」、還是誰「受益」。

郭音蘭強調，國民黨反對黑箱疫苗，特別提出3點訴求，包括要求公開14位專家學者名單、要求公開高端疫苗繳交保護效益數據、要求公開會議討論過程等，要求政府全面公開相關資訊，以昭公信。（編輯：蘇龍麒）1111105

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