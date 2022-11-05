美FCC委員訪台影片秀ROC國名國旗 籲全力挺台

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾今天在推特貼出訪台影片集錦，他除強調自由台灣的存在攸關美國利益，也特別以正式國名「中華民國」稱呼對口單位NCC，凸顯此次訪問的官式與對等色彩。

卡爾（Brendan Carr）2日到4日應國家通訊傳播委員會（NCC）邀請訪問台灣，他今天在推特（Twitter）貼出一段剪輯影片闡述訪台心得，強調距共產中國僅100哩的台灣是自由與民主的燈塔，他非常榮幸能成為首位訪台的FCC成員。

卡爾在影片開頭感謝對口單位NCC的熱情接待，他除用中華民國正式國名稱呼，還特別放上「中華民國國旗」圖示，強調自由民主台灣的存在，對美國的經濟與安全利益都至關重要。

卡爾表示，很榮幸能協助促進深化台美關係，他此行拜會了數位發展部、外交部，討論雙方共同關切的議題與挑戰，包括強化網絡安全、互聯網韌性。

卡爾也秀出前往台積電參訪的照片，他表示新竹半導體園區掌握世界9成頂尖晶片生產，因此繼續維繫一個自由民主台灣的存在，對美國國家安全利益與資通產業都極為關鍵。

卡爾強調，現在是史無前例最重要時刻，美國應跟台灣站在一起，與愛好自由的台灣人民同在，他將把此次訪台行的豐富成果帶回美國華府分享。（編輯：蘇龍麒）1111105