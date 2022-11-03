FCC委員卡爾拜會數位部 聚焦數位韌性資安防護合作

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（中央社記者蘇思云台北3日電）FCC委員卡爾今天上午拜會數位發展部部長唐鳳。數位部表示，雙方就網路數位韌性、資通安全與供應鏈安全等面向，進行意見交流，並就深化通傳網路資安等台美合作事務達成初步共識。

美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）2日應國家通訊傳播委員會（NCC）邀請抵達台灣訪問，展開一系列會議。卡爾是首位造訪台灣的FCC委員，卡爾今天上午偕同美國在台協會（AIT）代表，拜會數位發展部部長 唐鳳 。

數位部表示，唐鳳在會談中表示，台灣因地緣及政治因素，資安議題對國家安全至為重要，數位部持續輔導能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關及高科技園區等八大關鍵基礎設施及民間企業提升資通安全防護能量，以建立堅韌、安全、可信賴的智慧國家。

唐鳳指出，台灣也積極建立「零信任架構」（Zero Trust Architecture, ZTA）資安防護驗證環境，任何資料存取「永不信任，持續驗證」，包含身分鑑別、設備鑑別及信任推斷3大關鍵技術，以突破傳統網路模型的資安窘境。數位部與轄下的產業署及資安署都已分階段推行，並將積極與其他機關協力導入。

卡爾關切數據跨境傳輸的議題，唐鳳強調，數位部正推動政府服務「本地雲」的落實，確保數據由可信任的業者在本地資料中心儲存、運作，並運用隱私保護技術與「未來網際網路宣言」（DFI）夥伴以保障人權為核心價值，共同推動公益創新。

卡爾也相當關注國際間的通訊網路韌性，表達台美是互相可信賴的經濟及國家安全合作夥伴，期待未來持續就深化通傳網路資安等台美事務密切合作。（編輯：潘羿菁）1111103