花敬群批蓋社宅量全國第一說 黃珊珊指他不適任

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前左3）6日騎乘自行車展開「偉大市民向前騎」活動，第7站來到台北市大稻埕，並與民眾黨立委邱臣遠（前右1）、民眾黨台北市議員林國成（前左1）、民眾黨台北市議員參選人林珍羽（前左2）、陳思宇（前右2）等人一同高呼「凍蒜」口號。中央社記者趙世勳攝 111年11月6日

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊說北市迄今仍保持全國第一興建社宅數量。內政部次長花敬群批空頭支票說不停。黃珊珊今天表示，是相較其他城市，「這個次長真的已經不太適任了」。

黃珊珊今天偕同民眾黨台北市議員參選人進行「偉大市民向前騎」活動，一早從競選總部騎自行車出發繞行北市12個行政區，前內政部長、政策總顧問李鴻源也陪同開騎，她晚間將騎到台北市府前廣場終點站與台北市長柯文哲合體同台。

活動進行到第4站內湖區大港墘公園時，黃珊珊接受媒體聯訪。記者詢問，黃珊珊昨天在電視辯論會談及北市迄今保持全國第一興建社宅數量後，花敬群在臉書（Facebook）發文指出全國直接興建社宅目前推動逾6.3萬戶但北市僅2萬戶，直批空頭支票說不停。

對此，黃珊珊表示，她是說北市與其他縣市比較起來的狀況，「花敬群每天都在當競選總幹事嗎？我是跟他比全國總數筆嗎」，當然是指與全國各縣市城市比較，「這個次長真的已經不太適任了」。

記者提問，民進黨台北市長參選人陳時中昨天辯論時稱「我是全世界最想公布疫苗合約的人」，黃珊珊當時聽到突然轉頭看陳時中約6秒。對於陳時中今天說這是「打到她心裡的痛處吧」的看法。

黃珊珊回答，她轉頭看陳時中一的原因，是覺得真的很匪夷所思，相信昨天大家都在說同樣的事，但陳時中一直迴避問題，她是替2300萬人問的，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻時期用意識形態阻擋COVID-19疫苗進口的人，若他不是可大聲說出是誰。

針對國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天在辯論會有關限電問題提出可仿效日本「冷氣以租代買」案，黃珊珊指出，她是提問限電進行式，但蔣萬安一直提節電，似乎沒什麼相關。

記者詢問，如何看民進黨立委洪申翰指稱黃珊珊擔任台北市議員時期阻擋松湖變電站計畫，是最沒資格批判電力問題者。

黃珊珊回答，台電不與居民溝通，她身為議員當然會為民發聲，且台電這10幾年來從未送件，一送件後僅開1次地方說明會，就遭民進黨立委高嘉瑜反對而停擺，她擔任台北市副市長時也請台電與居民溝通。

黃珊珊指出，台電迄今解決不了北市限電問題，就算蓋松湖變電所也還需要8、9年之久，蓋臨時變電所也需要3年，她問的是現在進行式，希望中央不要再迴避北市限電問題。

記者提問，電視辯論後某民調評比黃珊珊表現度為第2名，但支持度仍落後，是否藍綠支持者歸隊難超車，以及後續選情是否因辯論而有變化？

對此，黃珊珊表示，是否知道現在的民調電話多難打嗎？辯論會後就立即做出民調，匪夷所思。

記者詢問，日前多家媒體報導黃珊珊為備戰辯論會，邀請親民黨主席宋楚瑜的文膽吳崑玉加入智囊團。但吳崑玉昨天在臉書發文澄清未加入任何團隊，還說「好心卻被人摸了老屁股」。

黃珊珊回答，有很多朋友都有提供意見，她都非常感謝，每個人給她的意見也都有吸收進去，昨天辯論內容其實都是很多朋友所給予的意見。（編輯：戴光育）1111106