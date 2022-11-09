侯友宜回故鄉助選 籲給王育敏一個機會改變嘉義

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新北市長侯友宜（前左2）9日陪同國民黨嘉義縣長參選人王育敏（前右2）到東石先天宮參拜，希望嘉義鄉親們能給王育敏一個機會，這樣才能夠為嘉義選擇更好的未來。中央社記者蔡智明攝 111年11月9日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天陪嘉義縣長參選人王育敏到東石先天宮參拜，並呼籲鄉親給王育敏一個機會做好幼托、老人照護，幫王育敏「催票、拉票、去投票」來改變嘉義。

侯友宜今天回故鄉陪同王育敏到東石先天宮參拜，他致詞表示，自己是嘉義六腳人住在朴子長大和東石一樣是海區，這次回鄉非常開心，第一件事是向他的父母上香，再來就是為王育敏加油打氣。

侯友宜說，王育敏是在北部打拚的嘉義女兒，這次回家鄉參選需要很大的勇氣，因為一夕間要改變很多事情，這不但要有勇氣，更要有承擔的責任；認真、堅持的態度，就是嘉義人做事情的方法。

侯友宜也回應了王育敏談到嘉義縣托育機構不足，侯友宜指出，世界平均幼兒外送托率是36%，而新北市已經做到了42%，嘉義縣一定也做得到，利用閒置校舍等空間，聘僱合格的保育人員，就能提供良好的托育環境。侯友宜也說，除了幼兒之外，老人的照顧也非常重要。

侯友宜強調，像是新北在推行的老人共餐就可以促進老人出門運動及社交，行動不便的老人則是要提供照顧機構，讓政府幫忙照顧老幼，年輕人才能無後顧之憂好好打拚，希望大家一起支持好好做事的王育敏。

侯友宜也特別向大家交代，一定要幫忙「催票、拉票和投票」，這樣才能夠為嘉義選擇更好的未來，希望嘉義鄉親們能給王育敏一個機會。

爭取連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁針對王育敏、侯友宜的談話回應指出，少子化與人口老化是全台的問題，嘉義縣已嚴肅面對。

翁章梁說，關於托嬰中心與公共托育家園，縣府預計設置12處，有些已在營運，有些規畫中；而住宿型長照部分，有4處已在規畫設計，加上原有相關的照顧機構，推估未來10年的容量是足夠的，目前嘉義縣老人長照涵蓋率已高達88.29%。

侯友宜的父親侯溪濱過世滿1年，今天是「做對年」的日子，侯友宜上午主持市政會議結束後，隨即返回嘉義老家祭拜已故的父母，再陪王育敏到廟宇參拜。（編輯：李錫璋）1111109