民進黨推1200月票 陳薇仲：應說明是否有完整評估

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民進黨北北基桃市長參選人共推「1200首都通交通月票」政見，無黨籍基隆市長參選人黃希賢（圖）9日對此表示，財政一定崩潰，絕對不可能一年只要花新台幣35億元，基隆市政府負擔7億就夠。（黃希賢提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）民進黨北北基桃市長參選人共推1200元月票政見，時代力量基隆市長參選人陳薇仲表示，民進黨應說清楚是否已有完整評估，若無法降低私家車上路率，且沒有實質財務規劃，就只是選舉前政策買票。

民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應昨天舉行記者會，宣布推出「1200首都通交通月票」政見，不僅票價降低到每月新台幣1200元，範圍增加基隆、桃園，更整合台鐵、機捷、國道客運等運具，這項計畫每年約需增加35億元預算。

「這絕對是一個大黑洞、大錢坑」，黃希賢今天透過新聞稿表示，基隆到桃園的一趟火車票價約84元，國光客運基隆到中壢單趟全票票價約152元，國道客運只要搭8次就超出月票錢，剩下全用國庫負擔，這樣的黑洞，財政一定崩潰，絕對不可能一年只要花35億元，以及基隆市政府負擔7億元就夠。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲表示，民進黨應說清楚增加多少財政支出、是不是已有完整評估、評估結果為何，更應說明大眾運輸搭乘提升率，若無法降低私家車上路率，且沒有實質的財務規劃，就只是在選舉前的政策買票。

陳薇仲質疑，基隆市民每天的通勤日常是台鐵、國道客運，經常因為營運或虧損而脫班、減班，更有市內公車銜接不良問題，若有經費應優先改善整體班次，沒有更便利的通勤環境與交通改善計畫，無法真正嘉惠北北基桃通勤族。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮說，相關費率及財務計算皆超越城市預算本位主義，相較現行以雙北交通規模為規劃，這項政見擴大視野，以北北基桃首都圈公共運輸政策的角度出發，以中央、地方雙贏目標出發，共同促進淨零排放、綠色運輸、交通安全等國家政策目標，基於這一點，從交通部長王國材、行政院長蘇貞昌到總統蔡英文，都已表達支持。

沈詠珮說，基隆市的通勤量位居全國第2，通勤是每天的大問題，未來基隆捷運完成後會加入首都圈1200元交通月票，一定會為市民帶來更便捷的公共運輸。（編輯：李錫璋）1111109