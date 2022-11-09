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綠營批張家青埔宮違建 張麗善：合法別老調重彈

2022/11/9 20:24（11/9 20:51 更新）
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民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部9日召開記者會，再批雲林縣長張麗善避答外界所稱「青埔宮」的住所違建。（劉建國競總提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月9日
民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部9日召開記者會，再批雲林縣長張麗善避答外界所稱「青埔宮」的住所違建。（劉建國競總提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月9日
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（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天召開記者會，再批雲林縣長張麗善避答外界所稱「青埔宮」的住所違建；張麗善強調住所合法別老調重彈。

劉建國昨天與多名同黨候選人在虎尾召開「張麗善站出來，青埔宮拆下來」記者會，今天劉建國競選總部再度召開記者會，指張麗善有問「避答」，裝傻裝無辜。

民進黨雲林縣議員參選人林武正表示，張麗善被問到「青埔宮和青埔二宮」的合法性，僅僅只用她家是合法建築用地的言論隨便就帶過，這種轉移焦點模糊方式，雲林人是不會接受。

林武正說，雲林人想知道的真相，就是張家的「青埔宮、青埔二宮」有無違章或違建，前方附屬設施是否有農地非農用，請張麗善要回應。

張麗善接受媒體聯訪時，砲轟對手「老調重彈」，強調自己住所是合法建築用地，牽扯旁邊未免畫蛇添足，認為參選人別只聽信幕僚未經查證的言詞而提出無謂攻擊，沒有審慎調查形同嚴重失職、失言，應回歸正軌，向鄉親報告13年立委任內為雲林縣付出什麼。

張麗善強調住宅是合法用地，並說「1根手指指著別人，4根手指要檢討自己」，指劉建國在斗六市的競選總部公然設在農地上違法使用，應該先檢討自己後再說別人，有些事情就讓大眾公評。（編輯：謝雅竹）1111109

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