台中輔選 盧秀燕韓國瑜同場不同台

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爭取連任的國民黨籍台中市長盧秀燕（左2）9日晚間在豐原參加網路節目「鄉民啟議」，為同黨台中市議員參選人張瀞分（右2）站台。右為主持人、國民黨立委江啟臣，左為藝人郭子乾。中央社記者趙麗妍攝 111年11月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）爭取連任的台中市長盧秀燕與前高雄市長韓國瑜今天到豐原出席網路節目「鄉民啟議」，為國民黨台中市議員參選人張瀞分輔選，2人先後登場，盧秀燕因有要務先離開，並未同台。

盧秀燕、韓國瑜、前台中縣長廖了以、前台中市長胡志強受邀出席網路節目「鄉民啟議」，為張瀞分站台，現場分享盧秀燕3年來的建設成果，盧秀燕因有要務先行離開，近10分鐘後，韓國瑜在眾人的推擠下登台，2人同場未同台。

盧秀燕感謝3年前民眾的支持讓她當選市長，她說，台中市的空氣品質在今年達標符合國家標準，在22縣市的經濟評比，第3季經濟指標台中市拿到11項總冠軍，失業率更是六都最低，市府也大力投資教育文化。

盧秀燕表示，張瀞分為她政壇前輩，一輩子守護豐原，她與張瀞分聯手推動的多項政策，包含有豐原轉運中心、東豐快速道路復工、地下道填平工程等。

韓國瑜說，張瀞分在議會質詢據理力爭，為地方鄉親說話，她也願意提拔年輕朋友，讓強化議會的監督能力，化解衝突，作為議員要有三把刀，為民喉舌、看緊荷包、依法行政，張瀞分表現都是可圈可點。

藝人郭子乾模仿「郭董」，他逗趣提問盧秀燕，是否「鍋盧配」盧秀燕笑說「蠻好的，也蠻好記的」。他也提問韓國瑜，何時要重返政壇，韓國瑜則說，他樂意為大家站台，未來也是扮演啦啦隊長的角色。

張瀞分表示，她雖然年紀大，但還可以努力，年歲累積了許多經驗以及服務的成果，呼籲鄉親繼續支持。（編輯：謝雅竹）1111109