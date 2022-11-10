專技普考導遊、領隊人員考試 112年3月11日起舉行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）考試院會今天通過，112年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試，定於112年3月11日、12日舉行；另外，配合發展觀光條例修法，這項考試113年度起，將改由交通部辦理。

考試院透過新聞稿表示，這項考試共設外語導遊人員等4類科，筆試在台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等12個考區同時舉行；外語導遊人員類科設有14種外國語供應考人選試，第二試口試預定於112年5月27日至28日，集中在台北考區舉行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考試院說，有關這項考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，都分別依照各該考試規則規定辦理，相關規定將載明於應考須知。

考試院指出，為配合發展觀光條例第32條在111年5月18日修正公布，導遊人員及領隊人員的取才方式，修正為應經中央主管機關或其委託有關機關評量，這項考試113年度起將改由交通部辦理評量，不再由考試院辦理。（編輯：趙蔚蘭）1111110