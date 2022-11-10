馬祖缺藥師 國防部：可協請國軍派遣具執照藥師支援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北10日電）近期馬祖傳出藥師人力缺乏，國防部軍醫局衛保處長陳元皓今天說，如需支援馬祖地區缺乏藥師人力的問題，將依衛福部及國防部指導，協請三軍衛材供應處派遣具有執照的藥師支援。

國防部發言人孫立方、國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉、軍醫局衛保處長陳元皓上午舉行記者會，說明現階段國軍防疫作為，以及暨外、離島醫療在地化成效。

陳元皓說，外離島醫療資源較為不足，早年國軍野戰醫院及醫務所扮演外離島醫療照護重要角色；全民健保實施後，衛福部推動全方位偏鄉外離島醫療照護體系，國防部配合「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」政策，責派國軍醫院支援外離島醫療，對提升當地醫療及推動醫療在地化功不可沒。

陳元皓指出，在澎湖地區由三軍總醫院澎湖分院醫療團隊在地服務，嘉惠軍民就醫便利性；統計民國108年至今的後送及轉診人數，都逐年下降。

陳元皓說，金門地區，大金門由軍醫局責派國軍醫院補服隊勤醫官，支援衛福部金門醫院當地所需相關專科醫師，包括三軍總醫院每月支援骨科醫師；烏坵鄉由三軍總醫院松山分院編組醫師、護理師及醫事人員等醫療團隊前往支援。

陳元皓表示，馬祖地區部分，南竿鄉由軍醫局責派國軍醫院補服隊勤醫官，支援連江縣立醫院當地所需相關專科醫師，並從105年起，增加三軍總醫院支援骨科醫師；109年起增加三軍總醫院北投分院支援精神科醫師。北竿、西莒及東引衛生所，則分別由國軍高雄、台中及桃園總醫院支援相關專科醫師。

陳元皓說，東、南沙島則由國軍高雄總醫院責派外科醫師及麻醉護理師，執行東光醫院（東沙島）及南沙醫院（南沙太平島）醫療業務。

媒體詢問，近期馬祖傳出藥師人力缺乏問題，國軍是否會支援馬祖地區藥師人力。陳元皓表示，如需支援馬祖地區缺乏藥師人力的問題，會依衛福部及國防部指導，協請三軍衛材供應處派遣具有執照的藥師支援。（編輯：蘇志宗）1111110