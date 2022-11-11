李德維薛瑞元交火 蘇貞昌盼勿濫用免責權無限上綱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北11日電）國民黨立法院黨團書記長李德維與衛福部長薛瑞元，因高端疫苗議題交火；行政院長蘇貞昌今天受訪表示，立委有言論免責權，但不應無限上綱，抹黑基層公務員及認真做事的人，支持公務員保障其清白。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，對於薛瑞元昨天怒嗆李德維，說他們2個人之中，一定會有一個人被抓去關的看法。

蘇貞昌表示，立委有言論免責權、講話不用負責，但也不應無限上綱，抹黑基層公務員、抹黑認真做事的人；尤其，對於科學證據、專業判斷也不應無限扭曲，而且濫用司法資源。

蘇貞昌指出，支持公務員保障自己的清白、權利，希望社會、大家都能正面向上提升，不要濫用自己的免責權、扭曲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李德維與國民黨團副書記長林思銘等人10日在立法院舉行記者會，質疑高端疫苗的保護力效益報告，竟然是由衛生福利部疾病管制署充當槍手，替高端補考繳作業；李德維並於當天前往北檢告發薛瑞元、疾病管制署長周志浩圖利。

對此，薛瑞元10日受訪直言，他會「梭哈」且跟李德維搞到底，並說兩人中有人會被關；李德維10日也在衛環委員會正面對決薛瑞元，反指薛瑞元會先被關，提醒他要小心。（編輯：蘇龍麒）1111111