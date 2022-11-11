為高端梭哈遭疑救陳時中選情 薛瑞元：是誰有危機

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（中央社記者郭建伸台北11日電）國民黨團書記長李德維與衛福部長薛瑞元為高端疫苗與司法程序交火。薛瑞元今天受訪表示，請李德維擔心自己就好。媒體詢問，嗆聲是否在救台北市長候選人陳時中的選情，薛瑞元則反問「請問是誰去告的？是誰的選情有危機？」

李德維與國民黨團副書記長林思銘等人10日在立法院舉行記者會，質疑高端疫苗的保護力效益報告，竟然是由衛福部疾管署充當槍手，替高端補考繳作業。李德維痛批衛福部「可惡、不要臉，玩法弄法」，並於當天前往北檢告發薛瑞元、周志浩圖利。

不過薛瑞元昨天受訪直言，他不是一個可以任人欺負的公務員，他會梭哈跟李德維搞到底，反正他們兩個人有一個人會被抓去關。

立法院今天繼續進行施政總質詢，薛瑞元在進入議場前接受媒體訪問。

行政院長蘇貞昌今天受訪力挺，支持公務員保障其清白。薛瑞元表示，他感謝蘇貞昌支持公務員，事實上言論免責權非毫無限制，對於進入司法的誣告行為也不在言論免責權涵蓋範圍。

媒體詢問，薛瑞元是否在救民進黨台北市長候選人陳時中選情，才會大動作說這些話。

薛瑞元反問，「請問是誰去告的？是誰的選情有危機？」

對於李德維擔心薛瑞元會先被關，薛瑞元表示，請他擔心自己就好。（編輯：蘇龍麒）1111111