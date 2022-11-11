金酒天福案惹議 縣長選戰攻防

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金酒與天福集團的金酒「黑金剛」雙品牌聯名合作案遭控弊案。金門縣長楊鎮浯競選總部今天不滿陳福海陣營「移花接木」欺騙選民；陳福海服務處回應對手所指是「張冠李戴」。

天福集團為台灣天仁茗茶投資公司，為香港交易所上市公司，金酒廈門公司與天福集團於2019年簽約，以金酒「黑金剛」雙品牌聯名推出合作案。

王經軍指控合作案獨厚天福集團，遭金酒提告提告妨礙名譽、妨礙信用；王經軍則是再提告金酒，並在支持陳福海的看板上寫有「地檢署已受理告發金酒天福弊案」等字樣。王經軍先前受訪表明「如果所說不是事實，自己就是誣告；否則請對方認罪」。

尋求連任的金門縣長楊鎮浯今天委由競選團隊前往金門地檢署按鈴控告王經軍違反選罷法。競選總部下午召開記者會指出，王經軍散發「金酒天福弊案、涉嫌圖利罪、背信罪、傷害金酒鄉親不容」等文字傳單和看板，足以影響選民對楊鎮浯品德操守及政治形象，意圖使楊鎮浯不當選，楊陣營被迫採取法律動作，並聲請即時偵查以保全證據。

楊鎮浯競辦執行長石兆瑉表示，距26日投票日只剩2周時間，希望檢方即刻採取搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要保全處分；並呼籲民眾，全案已進入司法程序，勿再透過社群軟體轉傳相關不實謠言以免觸法。

石兆瑉說，王經軍先前提告天福集團，案件尚未經偵查等後續相關動作，怎能直接冠上「弊案」之名？陳福海陣營還刻意在文宣及大型看板上寫上「地檢署已受理告發」等醒目標題，以移花接木手法欺騙民眾；反而陳福海曾收賄被關、貼身秘書洗錢新台幣4億等案，才是經過判決書記載鐵證。

陳福海服務處反控石兆瑉所指是「張冠李戴」，金檢受理王經軍案，是王個人行使公民權行為；文宣及戶外大型看板，是鄉親以個人名義並署名表達心聲，與陳福海競選辦公室毫無關係。（編輯：孫承武）1111111