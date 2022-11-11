選前婦團揭各縣市小內閣女性不及4成 宜蘭居末

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）九合一選舉前，婦女新知基金會今天表示，今年女性縣市長候選人的人數雖超越以往，但各縣市政府小內閣女性都不到4成，六都的台北市、台中市僅約1成5，宜蘭縣最少、僅4%多，應落實女性參政。

婦女新知基金會今天舉辦「2022年地方公職人員選舉選前記者會」，公布其整理的各縣市小內閣名單，對象包含副首長、秘書長及一級單位主管與附屬一級機關首長，結果發現地方政府小內閣性別比例嚴重失衡。

婦女新知說，看起來「最平衡」的連江縣，也只有35.29%首長是女性；最不可思議的是宜蘭縣，僅4.35%的女性首長，23人名單裡只有1人是女性，其餘是男性。

再看六都，婦女新知指出，六都之間差距極大，新北市政府女性首長占34.48%、高雄市占30.56%，是六都中女性首長比例有超過30%的縣市；而首都的台北市政府女性首長比例只有15.63%、台中市政府也僅15.15%，對比其他縣市比也接近墊底。

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婦女新知基金會呼籲，各黨除用口號推捧個別女性候選人的女力行銷之外，各政黨及各候選人應提出支持地方性別民主化的3項改革承諾，首先是提升地方政府小內閣的女性比例超過40%，並增進多元代表性。

其次，持續深化地方性別平等治理機制，設立「性別平等辦公室」，並提供充足的專責人力，相關資訊要上網公開。再者，政黨應以1/3性別比例原則建立提名內規，以支持基層女性參政。（編輯：陳政偉）1111111