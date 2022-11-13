謝國樑指關懷包案對手誤導 綠營：合理懷疑賄選

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民進黨日前告發國民黨基隆市長參選人謝國樑（前）送關懷包，假借公益賄選，謝國樑13日在南興市場拜票受訪表示，民進黨基隆市長參選人蔡適應團隊自導自演，以時間差誤導選民。中央社記者王朝鈺攝 111年11月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）民進黨告發國民黨基隆市長參選人謝國樑送關懷包假借公益賄選，謝國樑說，蔡適應團隊自導自演，以時間差誤導選民。蔡適應陣營回應，合理懷疑吻合賄選，謝國樑應向檢調說清楚。

謝國樑今天在南興市場拜票受訪表示，今年初受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾確診隔離導致不少弱勢族群經濟困難，因此公益平台在1月發起「寒冬送暖」活動，針對基隆中低收入戶家庭，提供米、油、泡麵等物資，讓有需要的民眾能夠順利過年。

謝國樑說，沒想到隔10個月後竟然被民進黨拿來造謠中傷，還刻意將1月的防疫關懷保留到11月大作文章，並且意圖用時間差誤導民眾，這種移花接木卑鄙手段，真的非常惡意。

謝國樑指出，他要嚴正詢問蔡適應團隊在什麼時間點接到檢舉，又是在哪裡拿到防疫關懷包，請蔡適應提出具體事證，否則故意用時間差誤導選民，根本是在自導自演，更違反公職人員選舉罷免法規定，呼籲蔡適應團隊說清楚。

民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，謝國樑一直對媒體問什麼時間、什麼場合、誰收到的禮物，不知是忘記還是害怕想起，謝國樑既不是公職也沒有任何身分，用這樣的送禮方式，可以合理懷疑吻合所謂賄選的行為，所以反賄選小組才會前往基隆地檢署檢舉，應該是謝國樑要去對檢調說清楚才對。

此外，蔡適應上午在慶安宮受訪指出，謝國樑利用二信中學通訊錄、內部網路向許多人請託，已違反校園行政中立，對此非常遺憾。

謝國樑競選辦公室發言人余治明說表示，相較於市府要求區長傳抹黑訊息攻擊謝國樑，還有要求警察局主管轉達蔡適應政見，二信中學校友主動寄信請校友們幫忙，相信市民自有公斷。

基隆地檢署表示，已分他字案偵辦。（編輯：李錫璋）1111113