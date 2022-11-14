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提城市願景藍圖 周佳琪要讓屏東市穿上新衣

2022/11/14 13:54（11/14 13:56 更新）
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國民黨屏東市長參選人周佳琪（左2）14日召開記者會，提出落實土地正義，打造宜居城市，爭取都市計畫通盤檢討、舊商業區與老屋改善、農村地區整體規劃等城市願景藍圖，盼為屏東市穿新衣。（周佳琪競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月14日
國民黨屏東市長參選人周佳琪（左2）14日召開記者會，提出落實土地正義，打造宜居城市，爭取都市計畫通盤檢討、舊商業區與老屋改善、農村地區整體規劃等城市願景藍圖，盼為屏東市穿新衣。（周佳琪競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月14日
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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）選戰倒數12天，國民黨屏東市長參選人周佳琪今天與黨籍縣議員及市代參選人一起召開記者會，並提出要落實土地正義、為屏東市穿新衣等政見，同時象徵黨內大團結，要守住藍天。

周佳琪會中表示，啟動改善老舊建物，如有些國宅建物老舊又沒有電梯，應推動無障礙，進行改善升級；專責輔導市民辦理老屋申請補助；另外，對於農村區域，應了解市民想法與需求、改善公共設施，提高環境品質，增加土地價值。

周佳琪提及，許多公共設施保留地都應通盤檢討，未使用者應檢討還地於民；市區的大連工業區，未使用土地也應該重新檢討並逐步解編，帶動地方繁榮，「為屏東市穿上新衣」。

今天的記者會有多名的黨籍縣議員及市民代表參選人一同出席，力挺周佳琪城市願景藍圖。曾義雄指出，因都市計畫未通盤檢討，市郊區都被迫要世代為農，無法突破發展；唐玉琴則表示，都市計劃問題不解決，地方發展受限制，甚至連開同一條馬路也困難重重；陳揚提及，商圈沒落，對屏東市傷害很大。

周佳琪強調，規劃願景有方法、有執行力，希望市民能一起支持，共同擘劃屏東市百年大計。（編輯：陳仁華）1111114

國民黨屏東市長參選人周佳琪（前左4）14日與黨籍縣議員及市民代表參選人召開記者會，提出城市願景藍圖。（周佳琪競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月14日
國民黨屏東市長參選人周佳琪（前左4）14日與黨籍縣議員及市民代表參選人召開記者會，提出城市願景藍圖。（周佳琪競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月14日
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