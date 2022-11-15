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中科院戰術型旋翼無人機首度展示 增強國軍偵察目獲能力

2022/11/15 13:20（11/15 13:46 更新）
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國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，圖為軍用旋翼型無人機升空監偵。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，圖為軍用旋翼型無人機升空監偵。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
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（中央社記者陳俊華台中15日電）中科院今天展示軍用旋翼型無人機動態起降，具備一鍵起飛、自動降落等功能，且導控半徑大於30公里、滯空時間大於1小時，可耐6級強風，將肩負近海與岸陸地區戰術偵察、監視任務。

陸軍司令部預計以新台幣7億7998萬餘元向中科院採購50套「戰術型近程無人飛行載具」（旋翼機型），陸軍參謀長章元勳日前表示，111年已解繳14套；無人機操作手在中科院協助下，共115員通過民航局證照測試，完成國家級認證。

國家中山科學研究院今天邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況。中科院簡報指出，旋翼機型無人機載重能力高、懸停時間長、可定點長時間監控，抗天候能力佳，可耐6級強風，且具備自主起降、雙機導控與即時影像傳輸等功能，將肩負近海與岸陸地區戰術偵察與監視，並可介接、國軍情傳系統。

中科院航空所長齊立平指出，這款無人機的導控半徑大於30公里、滯空時間大於1小時，目前量產交裝進度正常，可增強國軍視距外即時偵察和目獲能力。現場官兵也示範一鍵起飛、航線自動飛行、定點停旋目標偵蒐、一鍵歸航自主降落等功能。

另外，現場也展示「騰雲」大型無人機，中科院簡報指出，這款無人機具衛星導控的中高度、長滯空、多酬載等特性，且具備自主起降、多重導控鏈路與地面聯網導控功能；並可攜掛電子光學、紅外線、合成孔徑雷達、電子偵蒐、語音航管通訊等酬載，可提供遠距即時監偵情資，發揮早期預警功效。

中科院表示，「騰雲」大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐，導控半徑大於1100公里、滯空時間大於20小時，使國軍無人機具備衛星導控能力，目前已完成研發測評，在明年完成作戰測評後，將依空軍需求啟動量產。

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齊立平受訪時也說，銳鳶二型無人機是中科院內自有資金，隨飛彈打擊距離不斷增加，滯空時間、偵測時間要適度提升、調整，所以正在進行銳鳶二型研發，很快會有成果，時機成熟會再對外說明。

媒體關注，中科院與國內廠商合作開發在地化生產零組件，如何排除使用中國製零件。齊立平說，所有與中科院合作的廠商都會做企業背景調查，證明沒有中資介入、沒與中國做大量生意，相關進出人員都有安全查核，來標案時也有保密切結、提供來源證明等，再經監審單位重重把關，不會有中國製造元件的狀況。（編輯：黃國倫）1111115

國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，並由專人講解、操作展示軍用旋翼型無人機動態起降。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，並由專人講解、操作展示軍用旋翼型無人機動態起降。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，中科院表示，「騰雲」大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，中科院表示，「騰雲」大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，現場展示「騰雲」大型無人機，吸引媒體搶拍。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，現場展示「騰雲」大型無人機，吸引媒體搶拍。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
中科院15日邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況，現場也展示「騰雲」大型無人機。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
中科院15日邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況，現場也展示「騰雲」大型無人機。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日
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