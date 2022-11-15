台中市長政見會 盧秀燕：過去政績是未來4年保證

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台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會15日晚間登場，尋求連任的台中市長盧秀燕（圖）會中表示，過去4年的政績就是未來4年的保證。中央社記者蘇木春攝 111年11月15日

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中15日電）台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會今天晚間登場，尋求連任的台中市長盧秀燕會中表示，過去4年的政績就是未來4年的保證，呼籲市民投下神聖的一票讓她再次當選。

九合一選舉將於26日投票，台中市選舉委員會今天晚間舉辦公辦電視政見發表會，採辯論方式進行，邀請2名公正人士提問，由參選人申論、回答及結論。

盧秀燕在申論時指出，她4年前發現台中空氣不好而參選，上任後透過各項努力，讓空氣品質不良日減少了3/4，但還是有幾天空氣不好，未來若連任會繼續努力改善，

她細數執政4年的政績，包括台中經濟指標在全台名列前茅、陽光政治、廣設公托、提升教育文化預算、補助老人健保費，並推出雙十公車與台中國際會展中心等大型建設開工，台中市各項社會福利增加，但舉債卻更少，台中市民的人均負債比前任市府也減少。

盧秀燕批評，民進黨台中市長候選人蔡其昌將台中批評到一無是處，且說是「慶記（台語：子彈）之都」，警政署評比六都發生槍擊案最少的是台中市，不要為了選舉製造恐慌，應該要勇於行銷自己的城市。

針對逢甲大學副校長黎淑婷提問空污問題的作法，盧秀燕說，台中火力發電廠是犧牲台中市民的健康，提供國家的能源發展，她要求中火與經濟部，增設燃氣機組就要撤除燃煤機組，本來中央要求10部燃煤機組都保留，經過她據理力爭，經濟部才允諾2027年在2部燃氣機組安裝後，會拆除2部燃煤機組，這樣才是真正的守護台中。

至於亞洲大學資訊傳播學系助理教授張建人提問吸引青年的政見，盧秀燕指出，她上任後提出生育補助，每生1個小孩補助2萬元，社會住宅保留給青年族群，且她上任前社宅完工跟開工不到2000戶，她任內開工3500戶，目前台中市社宅總興辦戶數7146戶，目標要蓋到1萬戶，另外不只租屋補助，也補助購屋利息補貼。

結論時盧秀燕強調，台中市被多個媒體評比是台灣最幸福的城市是不爭的事實，在網路時代，要開各種政見都很容易，但要做到卻不容易，前市長林佳龍說要加碼老人健保補助，卻上任就取消，東豐快速道路是山城地區的重要道路，前市長胡志強蓋了一半，但林佳龍上任卻停工，蔡其昌當時都沒有提出質疑。

盧秀燕強調，她是重信譽的人，會說到做到，過去4年的政績就是未來4年的保證，她感謝市民稱她「媽媽市長」，代表市民的肯定與信任，她每天都在守護城市，呼籲投下神聖的一票讓她再次當選。（編輯：謝雅竹）1111115