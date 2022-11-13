更多編輯台推薦新聞：
一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史
生活

曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情3/300
首頁 / 政治

蔡其昌連跑多場競總成立 力拚市長當選議員全壘打

2022/11/13 17:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中13日電）選戰倒數2週，民進黨台中市長候選人蔡其昌連跑多場市議員參選人競選總部成立活動，他承諾持續推動多項建設、福利，讓城市快速進步，力拚市長當選、議員全壘打。

蔡其昌今天一連出席台中市議員楊典忠、鄭功進、江肇國、賴裕銘、翁美春等人競選總部成立活動。他表示，參選後，他有聲音講到沒聲音，但也獲得許多人相挺，改變的聲音已經響起，呼籲民眾支持，一起「光復台中、找回光榮」。

蔡其昌承諾，如果擔任市長，除推動各項福利、政策，讓捷運藍線在4年內動工，另外再核定4條路線，完善交通路網，國中、小營養午餐免費，老人健保補助再提升，增加敬老愛心卡費用等。

楊典忠指出，多年來，他在海線陪伴鄉親和蔡其昌一起讓海線變得更好。鄭功進說，會用17年來擔任議員的淬鍊、認真服務的精神，讓東南區更好。江肇國表示，舊城再興需要有行動力的執政者，讓舊城再次繁榮，重現台中人的文化、記憶，讓台中更好生活。（編輯：唐聲揚）1111113

蔡其昌
投入台中選戰日益沙啞 蔡其昌：跟這座城市一起呼吸 蔡其昌大甲市場拜票 請託集中選票支持海線子弟
楊典忠
蔡其昌楊典忠競選看板遭破壞 台中警逮1男送辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民進黨嘉義縣選舉喊話全壘打 王育敏：不可能