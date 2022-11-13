蔡其昌連跑多場競總成立 力拚市長當選議員全壘打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中13日電）選戰倒數2週，民進黨台中市長候選人蔡其昌連跑多場市議員參選人競選總部成立活動，他承諾持續推動多項建設、福利，讓城市快速進步，力拚市長當選、議員全壘打。

蔡其昌今天一連出席台中市議員楊典忠、鄭功進、江肇國、賴裕銘、翁美春等人競選總部成立活動。他表示，參選後，他有聲音講到沒聲音，但也獲得許多人相挺，改變的聲音已經響起，呼籲民眾支持，一起「光復台中、找回光榮」。

蔡其昌承諾，如果擔任市長，除推動各項福利、政策，讓捷運藍線在4年內動工，另外再核定4條路線，完善交通路網，國中、小營養午餐免費，老人健保補助再提升，增加敬老愛心卡費用等。

楊典忠指出，多年來，他在海線陪伴鄉親和蔡其昌一起讓海線變得更好。鄭功進說，會用17年來擔任議員的淬鍊、認真服務的精神，讓東南區更好。江肇國表示，舊城再興需要有行動力的執政者，讓舊城再次繁榮，重現台中人的文化、記憶，讓台中更好生活。（編輯：唐聲揚）1111113