台中市長公辦政見會 蔡其昌：找回台中人光榮

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台中市第4屆市長候選人公辦電視政見發表會15日晚間登場，民進黨籍台中市長候選人蔡其昌在會中提出營養午餐免費、捷運藍線4年動工等，並找回台中人的光榮。中央社記者蘇木春攝 111年11月15日

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（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中15日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌今天在公辦政見發表會質疑台中市空污及治安，並承諾當選後營養午餐免費、落實居住正義、捷運藍線4年動工，並找回台中人的光榮與驕傲。

台中市第4屆市長候選人公辦電視政見發表會今晚登場，全場採直播方式進行，3名候選人先抽籤決定發言順序，依序為民進黨台中市長候選人蔡其昌、台中市長盧秀燕、無黨籍台中市長候選人陳美妃，會中並邀請逢甲大學副校長黎淑婷、亞洲大學訊傳播學系助理教授張建人擔任提問人。

蔡其昌在政見申論時表示，4個月來走遍台中市各個角落、菜市場及將近900場演講，深刻感受到市民對市政表現充滿疑惑及期待改變的聲音，盧秀燕4年前提出「市長換人、空氣換新」的政見，到現在並沒有落實，空氣品質也沒讓市民滿意，過去台中市空品從來沒有比屏東差，但現在落後屏東。

蔡其昌也提出治安問題，台中市被說是「慶記（台語：子彈）」之都及「球棒」之都，他想為台中市辯解都無從說起，而盧秀燕治安會議4年來大概主持一半，許多媽媽擔心孩子會不會碰到危險，還發生狼師事件，塞車問題愈來愈嚴重，舊城區的復甦也遙遙無期，居住正義不知何時能落實。

對於黎淑婷提問的空污改善問題，蔡其昌說，自己在立法院提案以氣換煤降低中火污染，但當時還受國民黨立委阻擋，也會推台中好停車APP，讓市民好停車。

對於盧秀燕認為蔡其昌批評治安是為選舉抹黑台中市，蔡其昌認為，自己批評的是盧秀燕主政下的台中市，只要批評盧秀燕就被說是批評台中市或是媽媽，這就是台中市不能大步向前的原因，應該知道別人在批評什麼。

對於張建人提出如何讓年輕人在台中市安居樂業的問題，蔡其昌認為，台中市要成立青年事務局，打造友善年輕人城市，當選市長推出國中小讓營養午餐免費，加速興建捷運，降低年輕人在城市生活的成本，設立更多共享辦公室，讓年輕人創業更容易。

蔡其昌最後表示，台中市在施政滿意度名列第17名，環保及治安都倒數第1名，如果當選市長，會帶領台中市民找回台中人的光榮及驕傲。（編輯：黃世雅）1111115