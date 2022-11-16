東南水泥事故監院報告 高市府：尊重並落實稽查

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）東南水泥承包商4月在高雄發生拆除工程事故，影響台鐵、高鐵運行，監察院要求高市府檢討改進。市府工務局今天對此表示尊重，將加強稽查拆除工地是否依計畫進行，強化工地安全。

東南水泥承包商4月1日在高雄發生拆除工程事故，影響台鐵、高鐵運行，監察院昨天通過調查報告，認為高市府應檢討改進，加強施工勘驗及列管監督力度。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，據現行法令規定，對於高風險的建築物於進行拆除前，拆除施工計畫書應提送市府施工諮詢小組審議通過後，才得進行拆除。

同時，對於新建工地或拆除工地，會排定每日聯合建築、土木、結構、大地4大公會加強在建工程的工安稽查；每週會同勞檢處、環保局、衛生局作聯合稽查，不符規定者，依情節予以處分。

工務局強調，東南水泥工安事件發生後，副市長林欽榮立即邀集市府相關機關召開會議，訂定「高雄市政府強化鄰接交通要衝之建築工程及營繕工程施工管理作業要點」，4月26日發布實施，以彌補現行法規不足及展現對於工地安全重視。

對於監察院報告認為，若市府不思加強施工勘驗及列管監督力度，日後這類不依核定施工計畫施作，而危及公共安全的私人拆除工程，不無再發生的可能，高市府應確實檢討改進。

工務局表示，尊重監察院的調查結果，同時也會加強稽查拆除工地是否有依拆除施工計畫書進行拆除，以強化工地安全。（編輯：陳仁華）1111116