楊鎮浯火力全開 細數政績力駁對手陳福海

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金門縣長選舉公辦電視政見發表會16日在縣府多媒體室舉行，力拚連任的金門縣長楊鎮浯（左）細數4年來成績單，並表示在疫情嚴峻下，縣政建設和民眾福利都能正常維持，可以預料疫情和緩後，民眾福利只會愈來愈好。中央社記者黃慧敏攝 111年11月16日

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣長楊鎮浯今天在縣長選舉政見發表會火力全開表示，任內即便遇上嚴峻疫情，金門酒廠每年仍能上繳新台幣40億元，目前縣庫85億元；而前任不敢做的建設，都已逐步推動。

金門縣長選舉政見發表會上午在縣府多媒體室進行，6名候選人各自抒己見。楊鎮浯細數4年來成績單表示，在已經扭曲的財政結構下，長輩和幼兒照護、半島醫療園區、警消人力擴編、師保生教師媒合、山外溪整治、西南門里公所都更等多項建設持續進行。

對於對手陳福海多次直指「4年前卸任時縣庫為161億，楊鎮浯任內只剩58億元」，楊鎮浯以財政處10月30日縣庫85億元的法定文書說法，而陳福海則以「縣庫結餘和累積餘絀玩數字遊戲」，尤其自己任內面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，防疫、振興券和紓困金發放，縣庫在短收20多億元情況下，該有的建設並未遲緩，民眾的福利也沒縮水。

對於民眾關心的金酒相關議題，楊鎮浯指出，陳福海2014年接任縣長時，金酒盈餘繳庫50億，卸任時衰退到42億；過去4年，除了疫現第1年以外，每年金酒繳庫40億元。至於金酒廈門分公司營業額，陳福海任內為15億元，自己過去4年任內40億元，營運績效成長255.27%，足足多賺25億元。

楊鎮浯表示，只要符合不影響金酒的核心利益及核心生存技術等原則，自己不干預金酒的營運；反觀陳福海4年換了5任董事長、3任總經理。對陳福海攻訐金酒與天福集團合作模式，楊鎮浯說，天福在大陸有1200家門市，有助金酒提升品牌價格與價值，4年來銷售額占廈門金酒總額13%，也讓廈門公司穩定獲利，甚至高於過去金酒廈門分公司所有合作經銷商，也高於過陳福海任內的大陸總代理業績。

楊鎮浯表示，在疫情嚴峻下，縣政建設和民眾福利都能正常維持，可以預料疫情和緩後，民眾的福利只會愈來愈好 ；並規劃未來任期將著重於金門發展的重心「一港、二區、三化」、「發揮地利」以及「轉型正義」上。（編輯：孫承武）1111116