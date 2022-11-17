外交部台歐連結獎學金 明年合作對象新增挪威等3國

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）為擴大台歐學術交流，外交部今天表示，明年度「台歐連結獎學金」將匡列多達700個名額，合作對象國家從原本26國增至29國，新增三國為冰島、克羅埃西亞、挪威。

外交部今天舉行例行記者會，歐洲司司長姚金祥在業務報告中指出，過去兩年因受疫情影響，台歐連結獎學金的名額沒有全部用完，明年外交部將匡列700個獎學金名額，其中名額最多的是英、法、德，再來就是中歐捷克、波蘭、匈牙利、斯洛伐克等4國及立陶宛。

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「台歐連結獎學金」是由外交部設立，用以補助及鼓勵台灣與歐洲國家的大學透過「校對校」方式，擴大學術合作，並吸引歐洲學生來台學習交流。

「台歐連結獎學金」不限定受獎學生來台就讀的身分（含學位生及非學位生）及科系，且進修主題不以華語為限。不少歐洲政要曾拿該獎學金來台交換學習過，因此被視為培育歐洲產官學界「友台派」的搖籃之一。（編輯：張均懋）1111117