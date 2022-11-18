選戰黃金週衝刺 雲林藍綠選將各有策略

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）民進黨雲林縣長候選人劉建國明天在斗六市辦大型造勢，總統蔡英文等人站台助選，拚連任的雲林縣長張麗善今天表示，她沒有大咖，選擇各鄉鎮徒步拜票，逐一向選民尋求支持。

張麗善今天接受媒體聯訪時表示，明天上午將在口湖鄉掃街，國民黨主席朱立倫也會陪同，接下來的選戰「黃金週」沒有大咖來助選，她一樣持續由支持者陪同徒步拜票，一步一腳印尋求鄉親支持。

張麗善說，民進黨到現在還在打總統牌，雲林為農業大縣，需要中央部會給予更多資源，因為農民是看天吃飯，面臨各種風險，希望總統有女性的慈悲和善心，提升農民收入、降低風險。

張麗善未來安排各鄉鎮徒步拜票，沒有大咖陪同，由縣民陪同一起走，盼在26日投入認同、鼓勵的選票。

劉建國明天晚間在斗六南聖宮將舉辦選前山海連線大造勢活動，蔡總統以及副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人集合輔選。

劉建國競選總部發言人林廉貴表示，雲林縣長是濁水溪以南第一席，因此蔡總統與賴清德都非常重視，多次來到雲林，幫劉建國站台催票，期盼可以改變雲林，創造雲林新未來。

林廉貴強調，劉建國是一人與一個家族對抗，資源不對等情況下，服務團隊用事實、政見、政績告訴雲林縣民，我們是真的做得到，也讓縣民願意相信，雲林是可以擺脫家族政治，讓一個沒有背景的艱苦小孩當上雲林縣長、改變雲林。（編輯：郭諭儒）1111118