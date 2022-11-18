賴清德：人工智慧是機會之窗 成功須政府民間協力

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（中央社記者溫貴香台北18日電）副總統賴清德今天出席「2022台灣人工智慧年會」表示，科技、人工智慧就是機會之窗，唯有政府與民間共同努力，往智慧國家邁進的方向才有可能成功。

副總統賴清德今天在數位發展部次長葉寧、國科會副主委林敏聰等人陪同下出席「2022台灣人工智慧年會」，副總統致詞時表示，台灣人工智慧學校從2018年成立之後，迄已培育約1萬名校友；學校成立之初就與經濟部合作推動「經濟部 AI 技術人才專班」；今年也與行政院人事行政總處公務人力發展學院合辦課程，幫助各層級公務人員接受人工智慧的訓練。

副總統提到，擔任行政院長期間，已核定通過「台灣AI行動計畫」，內容包括人才培育、建立高階運算、資料資源的獲得、鬆綁法令、布局人工智慧軟硬體前瞻研發，以及用人工智慧協助創新創業等。

他說，「台灣AI行動計畫」執行迄今，已培育超過4000名研究人才。在鬆綁法令方面，也通過「無人載具科技創新實驗條例」，至今已核准13案上路實驗。經濟部與相關部會也和台灣37家產業公協會合作組成AI化專家服務團，將人工智慧導入全台灣1200多家企業。

副總統認為，人工智慧固然給社會帶來很大的幫助，但有可能帶來負面效應，因此台灣在推動人工智慧的過程中，也必須要注意幾個層面。第一，應符合倫理的規範，避免人工智慧的發展侵犯隱私權或傷害個人，造成社會制度的破壞。

第二，應符合民主原則，不論是個人、團體、企業或組織，都有權利、都能公平性地取得人工智慧。

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第三，要有包容的精神，人工智慧的發展，有可能造成社會的貧富差距，因此要用政府及民間的力量，讓弱勢民眾也可以因為人工智慧的發展而得到幫助，讓社會和諧發展。

副總統認為，在地緣政治變化之下，產業供應鏈重組的過程當中，台灣與其他國家同樣面臨挑戰，但他聽到更多的是台灣的機會。他認為，科技、人工智慧就是機會之窗，政府與民間共同努力，往智慧國家邁進的方向才有可能成功。（編輯：林興盟）1111118