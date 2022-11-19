選前超級週末 楊鎮浯守金門藍天陳福海烈嶼座談

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）選前超級周末，國民黨金門縣長候選人楊鎮浯今晚前進東半島舉辦懇託感恩造勢晚會，誓言守住金門藍天，為鄉親再拚4年；對手陳福海今晚前往烈嶼與鄉親座談一一懇託拜票。

陳福海與楊鎮浯4年前的縣長激戰，最終楊鎮浯以2萬3520票、801票勝出。選前黃金周末，陳福海今晚並沒辦舉辦大型造勢活動，而是到烈嶼鄉與鄉親座談一一懇託拜票。

楊鎮浯今晚金湖鎮新市里籃球場造勢活動，包括立委「女戰神」陳玉珍、中國廣播公司董事長趙少康、台北市議員徐巧芯等人都飛抵金門力挺，金門出身的金曲獎歌王流氓阿德、Candy Girl與多個社區舞蹈團體輪番上陣演出，為緊張選戰氣氛增添歡樂氣息。

趙少康提及昔日的823砲戰表示，兩岸交流是降低衝突最有效方法，如今小三通受阻、大三通也限縮，去北京機票比去日本東京還貴，「都是民進黨不讓選民回來投票」，國民黨更應團結合作給民進黨一個教訓。

趙少康表示，金酒公司是金門的經濟命脈，沒想到竟然有人把核心的酒麴偷偷運往中國東北，金門鄉親要睜大眼睛，只有楊鎮浯才是清廉與正直的縣長候選人，只有他才能讓金門繼續擁有最清澈的藍天。

主張世代傳承的陳玉珍指出，民進黨把小三通當成籌碼，絕不會在選前開放而影響選情，根本不把金門的生存權益看在眼裡，金門不能再走回頭路；她並要求楊鎮浯連任後福利不能縮水，同時要馬上爭取小三通復航，否則一定帶頭罷免楊鎮浯。

楊鎮浯除承諾社會福利不會縮水，並公布航空站最新數據，金門機場今年載客數已近135萬，較去年同期的97萬足足增加約38萬人次，暑假後更是去年同期2倍，且自由行比例也提高，顯示金門觀光「走在對的路上，且愈來愈好」，他懇請親鄉親支持連任，為金門的未來再拚4年。（編輯：孫承武）1111119