南桃園推連6晚造勢 鄭運鵬促市民回顧8年好成績

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（中央社記者葉臻桃園20日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天公布選前大型造勢晚會場次，不但1週內將連6晚每晚舉辦，且集中在南桃園。他指出，要讓市民回顧桃園8年來的好成績，未來能延續並超越。

選舉進入倒數1週，鄭運鵬上午召開「好鵬友一七衝」記者會，公布相關競選影片，以及選前大型造勢晚會場次。

鄭運鵬表示，首場在今天晚上於中壢區家樂福中原店旁空地舉辦的「黃金勝選之夜」，預計總統蔡英文、副總統賴清德、基隆市長林右昌等人都會到場。

明天在平鎮區新光路、中庸路口舉辦的「平鎮勝選晚會」，有賴副總統到場站台；22日將在內壢區文化公園天幕籃球場舉辦「內壢勝選晚會」。

23日在楊梅區埔心公園天幕廣場舉辦「楊梅勝選晚會」，將有行政院長蘇貞昌站台；24日在八德區三元宮舉辦的「八德勝選晚會」，蔡總統、桃園市長鄭文燦等人將到場。

鄭運鵬指出，壓軸的25日「迎向勝利選前之夜」將在桃園南區、北區同步舉行，北桃園場位於桃園區春日路的北桃園競選總部，將有蔡總統出席；至於南桃園場，將在中壢區中正公園舉辦。

媒體詢問，造勢活動大多集中在南桃園，選戰策略上，南、北桃要怎麼進攻防守？今天的晚會蔡總統、賴副總統都會到場，是否代表開始回防中壢？

對此，鄭運鵬表示，除了勝選晚會，從早到下午也會有車隊、徒步掃街及市場拜訪計畫，不分南、北桃園及行政區，希望讓市民回顧桃園過去8年的好成績，未來能延續、超越。

鄭運鵬指出，國民黨桃園市長候選人張善政大致上是把握國民黨的基本盤，但對於中間選民、新的桃園人來說沒有拿得出的具體成績。

鄭運鵬說，相信在地市民可以看到民進黨執政以後，與過去國民黨執政時期的差別，桃園市民光榮感強，而且認同鄭文燦的好成績，這就是他們與國民黨的差別。

針對昨天張善政在造勢晚會上指稱桃園市長不能讓人丟臉，鄭運鵬表示，桃園被張善政講得與前高雄市長韓國瑜講高雄一樣，沒一處是好的，這與桃園市民的生活感受落差非常大。張善政不尊重對手，做人高傲，未來也不知道能不能聽進不同市政意見。

鄭運鵬說，他們不會讓桃園市民覺得丟臉，也相信他的表現沒有讓選區市民丟臉，反而是張善政，過去的成績沒有給桃園人面子及幫助。

鄭運鵬指出，相信市民在選擇市長的時候，會選擇能給桃園帶來進步、突破困境的人，不會選擇1個過去從來沒有幫助過桃園、選舉時候極盡所能汙衊桃園抹黑對手的人。（編輯：戴光育）1111120