新北市長選舉人數331萬餘人 首投族近4萬人

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（中央社記者高華謙新北21日電）新北市選委會今天說，新北市長選舉人數共331萬6517人，比4年前多5萬2389人；選舉公報、公投公報及投票通知單已送達住家，如沒收到，可向戶籍地的里長或公所等查詢。

九合一大選併18歲公民權修憲複決將在26日上午8時到下午4時舉行投票，新北市選舉委員會今天下午召開記者會說明投票相關規定，投票程序採「領、領、圈、投」，依序為領選舉票、領公投票、圈票與投票；開票時會先辦理選舉票開票，再辦理公投開票，呼籲大家踴躍投票。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，這次新北市長選舉人人數共331萬6517人，比4年前增加5萬2389人；新北市首次具市長選舉權的公民人數有17萬9052人，其中年滿20歲的「首投族」為3萬9675人；至於「18歲公民權」修憲案公民複決投票權人數，新北市有332萬9257人。

黃堯章說，這次共設2663處投開票所，請民眾26日攜帶自己的身分證、私章及投票通知單，前往指定投開票所領選票，並用選委會製備的圈選工具圈選，勿以「私章蓋選票」或「按指印」，以免造成無效票；且不得帶手機及其他攝影器材進入投開票所。

黃堯章指出，每位選民可領市長（淺黃色）、區域議員（白色）及里長（粉紅色）3種選舉票；原住民在議員部分領的是山地原住民議員（淺綠色）或平地原住民議員（淺藍色）；如設籍烏來區可再加領烏來區長（金黃色）及區民代表（淺橘色）2種選舉票，共5張。

另外，18歲公民權修憲案公民複決選票為白色，須在中華民國繼續居住6個月以上且年滿20歲者才符合投票資格。

黃堯章說，各區公所已將選舉公報、公投公報及投票通知單送達到民眾家中，如果沒收到，可直接向戶籍地的里長、戶所、公所或新北選委會查詢。另外，投票日當天各戶所不受理申請補換發及領取身分證，請民眾11月25日前處理好身分證事宜。

新北選委會表示，26日凌晨0時起，各政黨及任何人不得從事競選與助選活動，在通訊軟體或社群網站傳訊息或轉發助選圖文者，可處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

新北選委會提醒，投票日前10日（11月16日起）到投票時間截止前，政黨及任何人不得以任何方式發布有關候選人或選舉的民意調查資料，也不得加以報導、散布、評論或引述，以免觸法。（編輯：李錫璋）1111121