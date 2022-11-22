獨派推絕不投降承諾書 民進黨時力縣市長選將全簽

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（中央社記者葉素萍台北22日電）獨派團體今天公布「捍衛台灣絕不投降承諾書」簽署統計最終回，總共有263位候選人簽署。其中，民進黨及時代力量的縣市長候選人全數簽署，但國民黨及民眾黨無人簽署。

台獨聯盟等社團發起「捍衛台灣 絕不投降承諾書」行動，呼籲九合一公職候選人簽署，彰顯捍衛台灣決心。

台獨聯盟今天公布絕不投降承諾書簽署統計，總共263位簽署，其中，六都市長候選人共9位，民進黨六都候選人6位都簽署，台澎黨1人、無黨籍2人。國民黨和民眾黨無人簽署。

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至於非六都縣市長候選人，台獨聯盟表示，縣市長簽署共18位，除了金門縣，其他縣市都有縣市長參選人簽署。就政黨方面，民進黨15位縣市長候選人全數簽署、時代力量3位全數簽署。國民黨和民眾黨尚無人簽署。

台獨聯盟統計，六都直轄市議員候選人共147人簽署，非六都縣市議員候選人則有73人簽署。台獨聯盟主席陳南天呼籲，在台灣最危險時刻，一定要把票投給願意簽署捍衛台灣絕不投降承諾書的候選人，才能堅定保護台灣。（編輯：林興盟）1111122