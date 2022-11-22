鄭文燦深夜發文 將親自提告以訟止謗端正選風

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市長鄭文燦今晚發文表示，藍營打手們的指控越來越荒腔走板，選舉抹黑的髒水、最low的選舉伎倆，一次次潑向他及執政團隊，「我決定以訟止謗、端正選風。」明天將親自提告。

鄭文燦晚間在臉書（Facebook）以「是不是已經沒有選舉的方法，只剩下天天抹黑的奧步」為題發文表示，選舉最後倒數，藍營每日一黑，打手們的指控越來越荒腔走板，先是憑空捏造他協助炒地皮，再臆測他與黑道一起密謀，甚至連以新台幣10億元操控地下賭盤這種無比荒謬的說法，也已出籠。

鄭文燦指出，8年來，他從未告過任何人，即使當他在立法院參加前瞻基礎計畫公聽會時，被抗議群眾撞傷了兩根肋骨，他還是選擇包容不提告，避免社會對立氣氛。

鄭文燦表示，過去少數議員以各種不實指控，製造聲量，他基於尊重議員的言論自由，從沒因此提告任何人。因為他始終相信，互相尊重，才能開展市政，他還是選擇了包容。

鄭文燦說，但是這次實在太超過了，早就逾越言論自由的範疇，是真實惡意加上惡質抹黑，不只傷害他個人名譽，更損害了整個市政團隊八年來的努力，「我必須以訟止謗，維護社會正義的最起碼紅線，也是維護市府團隊八年來努力打拚的成績。」

鄭文燦指出，國民黨及空降打手在記者會上拿出所謂的「證據」，根本無法證明市府或市長有所參與、連結，甚至任何人用手機打字都能做出來的圖片，憑空捏造虛假訊息，各式各樣的臆測及陰謀論、看圖說故事，為的就是趁投票前幾天的選舉操作，讓司法的速度趕不上抹黑的速度，就算事後還給當事人清白也早已選舉結束。

鄭文燦表示，這些羅織出來的故事，不只傷害他個人的名譽，也損害到難能可貴的民主，更是羞辱所有桃園市民的智慧。「今天下午我已正式提告操作地下賭盤一案，其他抹黑記者會也會比照辦理，講一次，我們就告一次。」

鄭文燦希望，桃園市的選舉能回到正軌，應該討論市政和願景，市府絕不姑息空降打手用捏造圖片的方式，以墨水、髒水到處亂潑，一定要讓這些惡行受到司法的制裁。

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鄭文燦也要拜託所有的市民，面對這樣一意孤行的抹黑團隊，最佳的方式就是用選票來制裁他們，讓這些邪派亂流，知道台灣社會的正派力量，知道桃園人會保護、珍惜桃園的進步。

今天下午除了由新聞處長詹賀舜代表鄭文燦，會同立委黃世杰及律師前往桃園地方檢察署按鈴，提告國民黨主席朱立倫、桃園市議員候選人凌濤、立委洪孟楷等人，鄭文燦也在晚間新增公開行程，將在明天早上親自前往桃檢按鈴提告。（編輯：陳正健）1111122