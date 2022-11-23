盧秀燕指合併逾10年勿分化 蔡其昌：原縣區邊緣化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市長盧秀燕表示，縣市合併超過10年，挑撥分化不好。民進黨台中市長候選人蔡其昌指東豐快速道路延遲、媽祖文化園區至今缺一尊媽祖等建設，原縣區居民感受到邊緣化。

選戰倒數，蔡其昌一早和黨籍市議員候選人謝志忠、廖芝晏、施志昌進行車隊掃街，天空降下大雨，蔡其昌全身被淋濕，他說，風雨無阻、風雨生信心，一步一腳印，希望市民可以看到他要改變台中、讓台中更好的決心。

蔡其昌接受媒體聯訪，關於盧秀燕說，台中縣市合併超過10年，一家人不要再分彼此，挑撥分化不好。蔡其昌細數東豐快速道路延遲不做，不支持海線鐵路雙軌高架化、媽祖文化園區至今缺一尊媽祖，海洋生態館仍無法開幕等建設。

蔡其昌說，沒有人想分化，因舊縣區居民感受到邊緣化、不被尊重、重視。他重申自己的主張，讓市區持續進步，規劃捷運、大車站等計畫，並且活化舊城區、設置會展中心。不讓原縣區的人覺得合併後跟市區有不一樣，這是市長的責任。

媒體詢問，蔡其昌獲總統蔡英文11度南下台中站台，而盧秀燕強調市民才是大咖。

蔡其昌指出，蔡總統很憂心，中央執政建設地方不分黨派，核給台中很多經費，包含中科二期、會展中心等，但台中市政府無進度、無執行力，因此蔡總統多次南下為他站台，希望市民選出有執行力的新市長。

蔡其昌說，選台中市長不跟台中市民請託，只到外地去拜託，這是市民最大咖的表現嗎，還是為了追逐總統夢，到了投票前3天，才發現市民才是最大咖，很可惜。（編輯：郭諭儒）1111123