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北市議員候選人遭毆傷 法務部：絕不容許暴力

2022/11/23 12:20
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（中央社記者王承中台北23日電）新黨籍台北市議員候選人林婕麗今天遭人毆成腦震盪且流血住院。法務部長蔡清祥表示，絕不容許毆打事情發生，在選舉期間強力防制暴力發生，檢警一定會強力執法。

新黨籍台北市議員候選人林婕麗今天在中山區一處路口拜票時，突遭人毆成腦震盪且流血住院，警方迅速逮捕涉案25歲張姓男子，他辯稱因和前女友吵架心情不好才衝動打人。

立法院司法及法制委員會今天審查中華民國刑法第185條之3條文修正草案，邀請蔡清祥、司法院副秘書長黃麟倫等人列席備詢。

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蔡清祥在會後接受媒體訪問時表示，絕不容許毆打事情發生，在選舉期間強力防制暴力發生，檢警一定會強力執法。他上午都在立法院備詢，回去以後會馬上了解狀況。

蔡清祥稍早在備詢時被立委問及，如果發生暴力等影響選舉的重大事件，檢調該如何處置？他表示，將嚴加防範，事前一定要掌握訊息，如果真的發生，一定強力依法偵辦，事後追究，拜託全國人民冷靜平和完成這次選舉。（編輯：翟思嘉）1111123

#蔡清祥
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蔡清祥
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林婕麗
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