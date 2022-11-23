金門縣長選舉網傳棄保 李應文駁李氏宗親會

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金門縣長選情膠著，近日有群組傳出李氏宗親會棄無黨籍縣長候選人李應文保現任縣長楊鎮浯；李應文（前）23日表示，絕對不認同宗親會操作，並質疑這是個人意志表態還是大會決議。中央社記者黃慧敏攝 111年11月23日

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣長選情膠著，群組上傳出金門縣李氏宗親會「支持楊鎮浯」聲明。縣長參選人、縣議員李應文說，不認同宗親會操作，質疑是各理事長個人意思，事涉利益糾葛或權力交換。

現任金門縣長楊鎮浯2018年選舉，以2萬3520票、801票差距，擊敗當時尋求連任的陳福海；陳福海這次捲土重來，地方政壇都以「浯海對決」形容。面對群組上流傳這紙聲明，李應文今天也透過聲明表示，絕對不同意、不接受、也不認同宗親會如此的操作。

在群組上流傳這份聲明的李氏宗親會署名人士，包括金門縣李氏宗親會理事長李金贊、古寧李氏宗親理事長李正騰、金城鎮李氏宗親會理事長李錫瑜、金湖鎮李氏宗親會理事長李仁傳、金沙鎮山西李氏宗親會理事長李俊寬。但面對記者採訪，李金贊表示不回應；李錫瑜說「反對這樣的聲明，也沒有連署」。

聲明內容表示，「現在縣長選舉為兩強對決，研判宗親縣議員李應文吸票有限，無法再衝高，為延續李家政治勢力及愛護檯面上李家子弟，決定全力支持目前照顧李家子弟甚多，而且也多次支持李家當選縣長的現任縣長楊鎮浯。」

43歲的李應文代表國民黨參選金門第2選區（金湖鎮、金沙鎮）第6、7屆縣議員，2次選舉分別拿下1553票、2454票，這次以無黨籍參選縣長。他說，在封關民調前，楊陣營聲稱民調超過5名候選人加起來總和，若以「李應文吸票有限」的原因來切割，似不符合邏輯。

李應文質疑這分宗親會發出的聲明稿，是個別理事長的個人意志表態，還是經合法正常程序召開的會員大會通過的決議；如是個人意思，可否代表宗親會所有成員看法。（編輯：孫承武）1111123