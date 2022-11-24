疫苗掮客爭議 蔡清祥：轉知檢察機關依法處理

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（中央社記者蕭博文台北24日電）對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗掮客爭議，法務部長蔡清祥今天在立院接受質詢時說，會轉知檢察機關依法處理，也要求權責單位蒐集訊息，如有違法則依法辦理。

立法院司法及法制委員會今天邀請蔡清祥、司法院副秘書長黃麟倫列席就「如何加強微罪不舉原則運用，節省司法資源？」進行專題報告，並備質詢；蔡清祥面對立委質疑疫苗掮客爭議時，做上述回應。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，疫苗掮客在法律上的定位是詐欺，未遂犯也要處罰，但衛生福利部長薛瑞元認為不需要移送法辦，詢問檢調是否要立案偵辦？

蔡清祥回應，只要有違法一定依法辦理，會請相關執法機關了解，只要合乎標準就會立案，也會轉知檢察機關依法律進行。

國民黨立委洪孟楷則質疑，若真有疫苗掮客發國難財罪該萬死，而且這是薛瑞元自行說出來的，薛瑞元沒有依法告發，但檢調為何沒有動作；蔡清祥則表示，會要求權責單位蒐集訊息，若有違法就依法儘速辦理。

另一方面，時代力量立委陳椒華指出，涉嫌洗錢案的郭哲敏目前潛逃美國，而郭哲敏經營的88會館多年前被檢舉涉及毒品、色情，還有警務人員接受招待，但台北地檢署接獲檢舉後，偵查作為一片空白就簽結。

蔡清祥表示，此部分已經責成台灣高等檢察署、廉政署分別處理中，也會請高檢署調卷了解北檢當時的處理狀況。

陳椒華追問，台灣與美國間的刑事司法互助並不包括引渡，為何媒體報導要透過司法互助與美國FBI合作將逃亡美國的郭哲敏押解回台。

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蔡清祥說，會與美國協調，透過司法互助或其他管道，把人帶回來不是只有引渡一個方法，做了之後會對外公開。

陳椒華還質疑，郭哲敏在檢方收網前就跑了，檢方是否故意要放走郭哲敏；蔡清祥則嚴正表示，這種說法太武斷，怎麼會故意放走，檢察官會依據專業判斷，檢警調也有一定的辦案程序；至於多久才能把人抓回來，蔡清祥說，這無法回答，要看兩國協議情形。（編輯：李亨山）1111124