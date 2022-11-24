英國會外委會傳下週訪台 主席克恩斯堅定友台

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新任外委會主席克恩斯（圖）8月曾以外委會召集人身分接受中央社專訪。她當時說，外委會「毫無疑問」今年稍晚會訪問台灣。（圖取自facebook.com/AliciaKearnsConservative）

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）英國國會外交委員會原定今年2月訪問台灣，但受疫情、首相改選等諸多因素影響數次延期，隨後陸續有消息指出，訪團預計11或12月成行。近日傳出，外委會可望下週抵台訪問。

若成行，這將不是英國國會外委會首次訪台。根據公開資料，外委會上一次訪台是在2006年、前總統陳水扁在任期間。

不過，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月訪問台灣後，北京屢藉故在外交、軍事領域對台灣施壓，升高區域情勢衝突；裴洛西訪台期間，中國駐英大使館曾罕見召開記者會，大使鄭澤光警告若議員訪台，「必將給中英關係帶來嚴重後果」、「玩火者必自焚」。

另一方面，英國國會近來基於國家安全等理由，對北京的立場日益強硬。外委會是否將按計畫在今年內訪台，以及訪台行將如何牽動台英與英中關係，備受矚目。

10月12日當選的新任外委會主席克恩斯（Alicia Kearns）8月曾以外委會召集人身分接受中央社專訪。她當時說，外委會「毫無疑問」今年稍晚會訪問台灣，北京對裴洛西訪台的激烈反應未影響訪台計畫。

克恩斯並說，她看不出有任何理由必須取消訪台，除非「台灣方面請我們這麼做」。

數名英方消息人士近日告訴中央社，外委會可望於本月底訪台，期間將晉見總統蔡英文。關注英中關係的電子報「北京到英國」（Beijing to Britain）昨天推文表示，外委會將於下週訪台。

外委會新任主席克恩斯是極少數致力推動跳脫英中關係框架，探索、推進台英關係的英國議員之一。儘管被視為「對中鷹派」並以此自豪，她主張「挺台不該僅是為了抗中」，台英關係本身就是值得專注討論的課題。

今年2月，克恩斯在國會下議院發起題為「英國與台灣的友誼及合作」的辯論，是下議院院會議場（主議場）首次有以台灣為主題的辯論舉行。

克恩斯並率先倡議透過引進更多來自台灣的華語教學資源，降低英國對「孔子學院」等受北京控制機構的依賴。在8月的專訪中，她告訴中央社，十分期待能在訪台期間探討英國與台灣簽訂貿易協議的可能性，並借鏡台灣如何應對發自中國，且手段涵蓋經貿、資訊、網路等領域的混合戰。

9月競選外委會主席時，克恩斯接受中央社採訪時說，若成功當選，她將持續與台灣討論台英雙方共同的優先事項，台灣是英國「向印太傾斜」政策的關鍵民主夥伴。

她透露，她已與台灣方面就如何增進英國的華語能力展開討論。只要合作同時對英國與台灣有益，英國應全方位探索與台灣合作的所有可能領域。

前外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）今年9月上旬獲任命為內政部安全事務國務大臣，外委會隨後展開主席補選。獲跨黨派議員的有力支持是任何一位參選人順利當選的重要前提，屬保守黨籍的克恩斯在競選期間有效鞏固在野黨工黨、自由民主黨多數議員的支持。

進入政府任官的圖根哈特已非外委會成員，原則上不會隨外委會訪台。含主席克恩斯，外委會目前有10名成員。

針對外委會可望下週抵台訪問，外委會今天回應中央社詢問表示，外委會目前尚未證實或公布任何訪台行程；在探討「向印太傾斜」政策的脈絡下，外委會確實已醞釀訪問台灣多時，且曾因礙於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，延後訪台行程一次。

外委會進一步表示，基於安全考量並依循慣例，無法事先證實外委會任何對外訪問行程。（編輯：黃自強）1111124